Kate Middleton Menapaki 42 Tahun, Putri Wales yang Pernah Jalani Masa Kecil di Yordania

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton lahir pada 9 Januari 1982 dan genap berusia 42 tahun hari ini. Kate Middleton dikenal istri dari Putra Mahkota Kerajaan Inggris Raya (United Kingdom), Pangeran William dan menjadi Catherine, Putri Wales setelah kematian Ratu Elizabeth II. Simak profil Kate Middleton dan perjalanan hidupnya berikut.

Sosok Kate Middleton

Kate Middleton lahir dengan nama Catherine Elizabeth Middleton yang merupakan anak dari pasangan Michael dan Carole Middleton. Dirinya lahir di Rumah Sakit Royal Berkshire, Reading, pada 9 Januari 1982. Kate adalah anak tertua dari tiga bersaudara dan ia dibaptis di gereja paroki St. Bradfield Andrew di Berkshire pada 20 Juni 1982. Pada Mei 1984, Kate Middleton pindah bersama keluarganya ke Amman di Yordania, di mana ayahnya bekerja selama dua setengah tahun. Kate pun mulai menghadiri sekolah penitipan anak di Amman sejak usia tiga tahun.

Pada September 1986, keluarga Middleton kembali ke rumah mereka di West Berkshire, dan Kate mulai bersekolah di St. Andrew Pangbourne, tempat di mana ia tinggal hingga Juli 1995. Kemudian, Kate melanjutkan pendidikan di Marlborough College di Wiltshire dengan belajar kimia, biologi, dan seni di A-level. Kate juga mengikuti beberapa lomba olahraga atas nama sekolah, seperti bermain tenis, hoki, bola jaring, dan berpartisipasi dalam bidang atletik, terutama lompat tinggi.

Kate Middleton meninggalkan Marlborough College pada Juli 2000 dan menjalani tahun jeda, di mana dia belajar di British Institute di Florence, melakukan program Raleigh International di Chili dengan berawak di kapal Round the World Challenge di Solent.

Lalu, tahun 2001, Kate Middleton mendaftar di Universitas St. Andrews, Fife dan berhasil lulus tahun 2005 dengan mengambil bidang sejarah seni. Kate pun juga melanjutkan minatnya pada olahraga di universitas dengan bermain hoki. Saat di perkuliahan inilah, Kate pertama kali bertemu Pangeran William.

Dilansir dari laman The Royal Family, pada 29 April 2011, Pangeran William dan Catherine Middleton menikah di Westminster Abbey. Pasangan tersebut sekarang dikenal sebagai The Prince and Princess of Wales, yang secara resmi dikenal sebagai The Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge.

Mereka memiliki tiga anak, yakni George Alexander Louis, lahir pada 22 Juli 2013, Charlotte Elizabeth Diana, lahir pada 2 Mei 2015, dan Pangeran Louis Arthur Charles, lahir pada 23 April 2018. Tempat tinggal resmi mereka berada di Istana Kensington.

Pekerjaan dan perjalanan hidup Putri Wales

Putri Wales sejak dulu memiliki minat dalam seni visual, fotografi, desain dan tekstil, setelah belajar Sejarah Seni di St. Universitas Andrews. Dirinya menjadi pelindung dari beberapa organisasi seni, termasuk Galeri Potret Nasional, V&A dan Royal Photographic Society.

Minatnya di bidang olahraga pun membawanya merancang dan membangun serangkaian taman Back to Nature yang dipajang di RHS Chelsea Flower Show dan Hampton Court Palace Garden Festival pada 2019. Tentu, hal ini berasal dari pengalaman dan kesenangannya sendiri bermain tenis, hoki, dan berlayar sejak usia muda. Bahkan, dirinya menjadi pelindung di beberapa institusi terkait olahraga, seperti SportsAid, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, The Lawn Tennis Association, dan The 1851 Trust.

Selain itu, Putri Wales, seperti suaminya, juga mengarahkan pekerjaan filantropinya sendiri melalui The Royal Foundation. Pada 2017, Putri Wales memperjuangkan kampanye kesehatan mental Heads Together dengan Pangeran Wales dan The Duke of Sussex. Mereka memimpin koalisi delapan mitra amal kesehatan mental untuk mengubah percakapan nasional tentang kesehatan mental.

Heads Together mendapat kehormatan untuk menjadi Virgin Money London Marathon Charity of the Year 2017 memberikan kampanye platform positif untuk mengumpulkan dana bagi mitra amal dan untuk memulai jutaan percakapan tentang kesejahteraan mental. Sejak itu Kate Middleton alias Putri Wales dan Pangeran Wales terus mempelopori dan mendukung berbagai program kesehatan mental melalui The Royal Foundation.

