Diundang Netayahu, Beranikah Biden Terbang ke Israel?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan masalah keamanan berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden Joe Biden ke Israel memenuhi undangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekaligus memberi dukungan dalam perangnya melawan Hamas, demikian dilaporkan Reuters mengutip sejumlah sumber di Gedung Putih, Selasa, 17 Oktober 2023.

Kunjungan ini akan memberikan keuntungan diplomatik jangka panjang bagi Biden, yang berniat maju Pemilihan Presiden Amerika tahun depan.

Gedung Putih menolak mengomentari rencana perjalanan tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "kami tidak memiliki rencana perjalanan baru untuk diumumkan." Sebuah sumber mengatakan pada hari Minggu bahwa para pejabat Amerika dan Israel sedang mendiskusikan kemungkinan kunjungan segera.

Perjalanan seperti itu akan menjadi pilihan yang langka dan berisiko, karena menunjukkan dukungan AS terhadap Netanyahu ketika AS berupaya menghindari perang regional lebih luas yang melibatkan Iran, sekutunya di Lebanon, Hizbullah, dan Suriah, dan ketika makanan dan bahan bakar semakin menipis di Gaza, di mana pihak berwenang mengatakan banyak hal harus dilakukan karena lebih dari 2.800 orang tewas dalam serangan Israel.

Namun, kunjungan ini akan memberi Biden pengaruh baru di lapangan dan meningkatkan citranya di dalam negeri.

Biden dan Netanyahu, yang merupakan sekutu yang tidak nyaman di masa-masa sulit, telah bersatu meskipun ada perselisihan mengenai masa depan di Timur Tengah. Biden sering menekankan dukungan bagi negara-negara Israel dan Palestina yang merdeka.

Pertemuan tatap muka akan memungkinkan Biden untuk secara pribadi membahas kekhawatiran dan kemungkinan garis merah dalam ancaman invasi darat Israel ke Gaza.

“Biden perlu menatap langsung Netanyahu dan memastikan dia memahami bahwa reputasi global Amerika sedang dipertaruhkan dan pendudukan Gaza akan menyeret kedua negara ke dalam konflik berkepanjangan,” kata Kirsten Fontenrose, mantan pejabat keamanan nasional AS yang kini menjabat sebagai ketua di Dewan Atlantik.

Menyoroti risiko keamanan unik yang dihadapi perjalanan Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang berada di Israel, terpaksa berlindung di bunker selama lima menit bersama Netanyahu ketika sirene berbunyi di Tel Aviv dalam pertemuan mereka.

Israel merencanakan serangan darat di Gaza yang diperkirakan akan memperparah krisis kemanusiaan di sana, saling tembakkan rudal telah terjadi antara Lebanon dan Israel dan warga Israel di seluruh negeri terus berlindung dari rudal yang ditembakkan Hamas.

Para pemimpin Barat lainnya termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz dan anggota parlemen merencanakan kunjungan serupa ke Israel minggu ini, begitu pula para anggota Kongres. Presiden AS jarang mengunjungi sekutunya segera setelah konflik pecah, dan biasanya menyerahkan tugas tersebut kepada diplomat senior atau pejabat pertahanan.

“Kunjungan kepresidenan berusaha diatur secara ketat dan perang tidak pernah diatur secara ketat,” kata Jon Alterman, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

Biden pada hari Senin berbicara melalui telepon dengan para pemimpin asing dan mengutuk peningkatan kejahatan kebencian anti-Yahudi sebesar 36%, tetapi tidak tampil di depan umum. Dia membatalkan perjalanan ke Colorado.

Sekitar 30 pengunjuk rasa termasuk beberapa orang Yahudi Amerika ditangkap di luar Gedung Putih ketika mereka menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, kata Dinas Rahasia.

Sekitar 78% warga Amerika, termasuk mayoritas dari Partai Demokrat dan Republik, mendukung upaya diplomatik AS untuk mengizinkan warga Gaza mengungsi dari pertempuran untuk pindah ke negara yang aman, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos. Empat puluh satu persen responden mengatakan mereka setuju dengan pernyataan bahwa "AS harus mendukung Israel" dalam konfliknya dengan Hamas, sementara hanya 2% yang mengatakan AS harus mendukung Palestina.

Dalam beberapa hari terakhir, presiden Partai Demokrat tersebut telah mencoba memberikan solusi dengan secara terbuka memberikan dukungan tanpa syarat terhadap tanggapan Israel terhadap serangan Hamas sambil menunjukkan kepedulian kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza yang dibombardir Israel.

Biden berpikir bahwa agar dia dapat mempengaruhi Israel secara efektif, para pejabat di sana perlu “merasa bahwa Anda terlibat dengan mereka dan memahami kemarahan dan penderitaan mereka,” kata Alterman.

Biden dapat menggabungkan kunjungan tersebut dengan bertemu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat, seperti yang dilakukannya di sela-sela kunjungannya sebelumnya ke Israel sebagai presiden tahun lalu, kata Alon Pinkas, penasihat kebijakan luar negeri lama di Israel di bawah perdana menteri Israel Ehud Barak.

Biden telah mengunjungi Israel sebanyak 10 kali, pertama sebagai senator pada tahun 1973, sebelum Perang Yom Kippur yang melibatkan Israel, Mesir, dan Suriah. Beberapa presiden telah berkunjung sejak Richard Nixon pada tahun 1974.

REUTERS

