Mesir Bangun Sungai Buatan

TEMPO.CO, Jakarta - Mesir sedang membangun sebuah sungai buatan yang akan terhubung ke sungai Nil. Biaya pembangunannya menyedot biaya USD 5,2 miliar dan merupakan bagian dari proyek New Delta.

Otoritas mengatakan sungai buatan itu akan membantu memperluas lahan pertanian dan mengurangi Mesir mengimpor makanan serta gandung. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu telah mendorong gelombang kenaikan harga gandum hingga membuat Mesir terseok-seok. Mesir adalah salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia.

Pada 2021, Rusia dan Ukraina mensuplai 80 persen gandumnya ke Mesir. Otoritas mengatakan air untuk sungai buatan akan berasal dari drainase pertanian dan air tanah. Mesir saat ini sedang menghadapi krisis kelangkaan air dan UNICEF menyatakan negara itu bisa kehabisan air pada 2025.

Sebelumnya pada Oktober 2022, para petani di Mesir mulai memberikan peringatan bakal terjadi ketegangan sosial karena kekurangan air dan dampak perubahan iklim. Berita yang beredar menyebutkan rata-rata inflasi di Mesir pada Juni 2023 menyentuh rekor tertinggi yakni 36,8 persen menyusul kondisi Mesir saat ini yang sedang krisis ekonomi yang cukup parah.

Dalam beberapa bulan terakhir, Mesir menghadapi gelombang kenaikan harga-harga. Banyak warganya yang terseok-seok membeli kebutuhan dasar seperti buah dan daging karena kenaikan inflasi. Sejumlah aktivis mengkritik Pemerintah Mesir karena menggelontorkan uang pada hal yang hanya akan menjadi proyek-proyek kesombongan di Mesir karena perekonomian yang terus berputar.

Salah satu projek terbesar terbesar New Delta adalah New Administrative Capital yang bernilai multi-jutaan-dollar yang sedang dibangun. New Administrative Capital terletak 50 kilometer dari Ibu Kota Kairo di atas sepetak gurun pasir.

