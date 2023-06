Blinken Menuju Beijing, Berharap Redakan Kekhawatiran Putusnya Hubungan AS-China

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berangkat ke Beijing akhir pekan ini tanpa harapan tinggi untuk membuat kemajuan dalam daftar panjang perselisihan antara Amerika Serikat dan China. Tetapi dia dan timpalan China-nya dapat mencapai setidaknya satu hal, kata para analis, yaitu menunjukkan bahwa hubungan bilateral paling penting di dunia tidak akan runtuh begitu saja.

Blinken akan mengadakan pertemuan di China pada 18-19 Juni dan kemungkinan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, kata sumber. Dia akan menjadi pejabat pemerintah AS berpangkat tertinggi yang mengunjungi China sejak Biden menjabat pada Januari 2021.

Dalam pengarahan sebelum perjalanan pada, Rabu, para pejabat AS mengatakan mereka tidak berharap perjalanan itu akan menghasilkan terobosan dalam cara AS dan China berurusan satu sama lain. Pernyataan itu menyusul pembicaraan telepon malam yang menegangkan antara kedua diplomat top, Selasa, di mana Menteri Luar Negeri China Qin Gang mengatakan kepada AS untuk berhenti mencampuri urusan China.

Kementerian luar negeri China menindaklanjuti pada Jumat, memperingatkan bahwa "persaingan yang kejam ... tidak dapat dilakukan" dan bahwa Amerika Serikat "tidak boleh berfantasi bahwa mereka berurusan dengan China dari posisi yang kuat."

"Ini bukan persaingan yang bertanggung jawab, tetapi perilaku hegemonik yang sangat tidak bertanggung jawab yang hanya akan mendorong China dan AS menuju konfrontasi," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin kepada wartawan.

Kunjungan tersebut, yang mengatur panggung untuk berbagai keterlibatan diplomatik lainnya termasuk pertemuan antara Xi dan Presiden AS Joe Biden di akhir tahun, akan menunjukkan bahwa kedua rival tersebut tidak menyerah pada diplomasi.

"Kedua belah pihak ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka mengelola hubungan secara bertanggung jawab," kata Andrew Small, seorang rekan senior di program Asia German Marshall Fund.

"Bagi China, audiens yang paling penting adalah global selatan. Bagi AS, itu adalah mitra dan sekutu. Jadi, bahkan melalui gerakan itu memiliki beberapa kegunaan bagi Washington dan Beijing."

Hubungan bilateral telah memburuk secara keseluruhan, meningkatkan kekhawatiran bahwa persaingan mereka dapat mengarah ke konflik atas Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya. China telah melakukan latihan militer reguler di dekat pulau itu, termasuk pada Minggu.

“Menghadapi situasi di Selat Taiwan, saya telah berulang kali menekankan bahwa kami tidak akan meningkatkan konflik apalagi memprovokasi perselisihan, tetapi kami akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional,” kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kepada perwira senior angkatan laut, Jumat, 16 Juni 2023.

Amerika Serikat dan China juga berselisih mengenai masalah mulai dari perdagangan dan microchip hingga hak asasi manusia.