Ada Reaksi Negatif Pelanggan, Barang untuk LGBTQ Dihapus dari Swalayan Target

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan toko swalayan Target menarik beberapa produk dari tokonya setelah menghadapi reaksi pelanggan atas barang-barang yang diduga terkait LGBTQ. Penarikan barang itu untuk melindungi keselamatan karyawan, kata perusahaan itu kepada Reuters, Selasa, 23 Mei 2023.

Target Corp menawarkan lebih dari 2.000 produk, termasuk pakaian, buku, musik, dan perabot rumah tangga sebagai bagian dari Koleksi Kebanggaannya. Barang-barang tersebut termasuk mug "gender fluid", kalender "aneh sepanjang tahun", dan buku untuk anak usia 2-8 tahun berjudul "Bye Bye, Binary", "Pride 1,2,3" dan "I'm not a girl."

"Sejak memperkenalkan koleksi tahun ini, kami telah mengalami ancaman yang memengaruhi rasa aman dan keselamatan anggota tim kami saat bekerja," kata Target dalam sebuah pernyataan.

"Mengingat keadaan yang tidak stabil ini, kami membuat penyesuaian pada rencana kami, termasuk menghapus barang-barang yang menjadi pusat perilaku konfrontasi paling signifikan," kata pengecer yang berbasis di Minneapolis itu.

Target telah merayakan Bulan Kebanggaan selama lebih dari satu dekade. Tapi koleksi tahun ini menyebabkan peningkatan konfrontasi antara pelanggan dan karyawan dan insiden barang dagangan Pride yang dilempar ke lantai, kata juru bicara Target Kayla Castaneda.

Tindakan Target muncul setelah reaksi konservatif terhadap Bud Light, pembuat bir Anheuser-Busch yang mempromosikan bir tersebut di media sosial bulan lalu dengan influencer transgender Dylan Mulvaney.

Produk yang ditarik Target sedang dihapus dari semua tokonya di AS dan dari situs webnya, kata Castaneda.

Sementara berbagai produk Pride Collection sedang ditinjau, satu-satunya yang sekarang dihapus adalah merek LGBTQ Abprallen, yang mendapat sorotan karena hubungannya dengan desainer Inggris Eric Carnell.

Carnell menghadapi reaksi media sosial karena merancang barang dagangan dengan gambar pentagram, tengkorak bertanduk, dan produk Setan lainnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pencarian merchandise Abprallen di Target.com pada hari Selasa menunjukkan hasil "0".

Tangkapan layar dan postingan di media sosial menunjukkan bahwa Target sebelumnya menjual sweter slogan seharga $25 dengan kata-kata "cure transphobia not trans people" dan tas jinjing "too queer for here" seharga $18.

Target juga meninjau pakaian renang transgender tertentu dan barang dagangan anak-anak, kata Castaneda, tetapi belum ada keputusan tentang produk tersebut.

Misalnya, baju renang yang dijual di bagian wanita telah diteliti dengan cermat karena kesesuaiannya digambarkan, sebagai "tuck friendly", menyoroti kemampuannya untuk menyembunyikan alat kelamin pria.

Laporan Fox News sebelumnya pada hari Selasa mengatakan bahwa beberapa toko Target di negara bagian Selatan mengalihkan barang dagangan terkait Pride dari bagian depan toko. Seorang karyawan di toko Target di Arkansas mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah memindahkan pakaian renang yang berhubungan dengan Pride lebih dalam ke toko.

"Kami memiliki pakaian renang di depan .... tapi sekarang mereka berada di area campuran di belakang," kata karyawan yang tidak mau disebutkan namanya itu. "Kami mulai memindahkan barang dagangan pada hari Minggu."

REUTERS

Pilihan Editor Badut atau Pemberontak? Bos Grup Wagner Menguji Kepemimpinan Putin