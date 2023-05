Rusia Serang Kyiv Bertubi-tubi dengan Roket dan Drone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ibu kota Ukraina, Kyiv, menjadi sasaran serangan udara bertubi-tubi oleh Rusia pada dini hari Selasa 16 Mei 2023, yang menyebabkan tiga orang terluka. Ini merupakan kedelapan kalinya Rusia melancarkan serangan besar di Kyiv.

Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan bahwa beberapa puing roket jatuh di distrik pusat, termasuk di kebun binatang kota. Sirene peringatan serangan udara terdengar sekitar pukul 02:30 waktu setempat, dan dicabut hanya dua jam kemudian.

Dalam video di media sosial, sistem pertahanan udara Ukraina terlihat menembak jatuh rudal Rusia di langit ibu kota. Seperti dilansir France24, otoritas Kyiv memperingatkan warga untuk menjauh dari jendela karena khawatir dapat terkena puing-puing rudal yang ditembak jatuh.

Serangan kompleks ini, yang menggunakan drone dan rudal, digambarkan sebagai "luar biasa dalam skala kepadatannya" oleh seorang pejabat Kyiv.

Serhiy Popko, kepala administrasi militer ibu kota Ukraina, menggambarkan serangan Rusia itu sebagai "jumlah maksimum serangan rudal dalam periode waktu tersingkat."

"Menurut informasi awal, sebagian besar target musuh di wilayah udara Kyiv terdeteksi dan dihancurkan," tambahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Petugas pemadam kebakaran bekerja di area parkir kendaraan yang rusak akibat sisa-sisa rudal Rusia, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina 16 Mei 2023. Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melakukan tur Eropa, di mana ia dijanjikan peralatan militer senilai miliar dolar oleh sekutu Barat, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari tahun lalu, ribuan warga sipil dan prajurit telah terbunuh atau terluka, sejumlah kota hancur dalam pertempuran, dan hampir 8,2 juta warga Ukraina telah terdaftar sebagai pengungsi di Eropa, dengan 2,8 juta di antaranya di Rusia.

Pilihan Editor: Rusia Tingkatkan Serangan, Ukraina Klaim Jinakkan 35 Drone Shahed Iran



FRANCE24