100 Tahun Majalah TIME, Begini Kilas Balik dan Kemampuannya Bertahan Seabad

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah TIME merupakan majalah berita mingguan Amerika yang diterbitkan di New York City. Majalah ini adalah hasil ciptaan dua jurnalis muda yang bernama Henry R. Luce dan Briton Hadden.

Saat itu, mereka berkeinginan membuat sebuah majalah untuk menginformasikan pembaca yang sibuk dengan cara sistematis, ringkas, dan terorganisir dengan baik tentang peristiwa terkini di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Akhirnya, pada 3 Maret 1923, Hadden sebagai editor dan Luce sebagai manajer bisnis menerbitkan edisi pertama majalah TIME.

Merujuk Britannica, bentuk format TIME dalam edisi pertama masih standar layaknya sebagian besar majalah berita umum lainnya, yaitu terdiri dari lusinan artikel pendek yang meringkas informasi singkat tentang topik penting dan minat umum serta menghadirkan informasi dalam beberapa rubrik sesuai bidang-bidang, seperti nasional dan internasional, bisnis, pendidikan, sains, kedokteran, hukum, agama, olahraga, buku, dan seni.

Empat tahun setelah cetakan pertama, tepatnya pada 1927, TIME berhasil mencapai sirkulasi lebih dari 175.000 dan menjadi majalah berita paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dua tahun usai pencapain besar majalah tersebut, Hadden meninggal dunia.

Namun, Luce tetap menjadi editor dan juga berperan sebagai pembimbing yang memilki kekuasaan penuh di belakang majalah tersebut hingga 1964. Sebab, pada tahun tersebut, Luce menjabat sebagai ketua editorial Time Inc., penerbit majalah tersebut. Selama ia menjabat, TIME sangat mencerminkan sudut pandang politik Luce yang cukup konservatif.

Namun, pada 1970-an, TIME mengambil sikap yang lebih netral dan sentris dalam nada reportasenya. Lalu, pada 1989, TIME bergabung dengan Warner Communications yang kemudian berganti nama menjadi TIME Warner pada 2003.

Sejak saat itu, sirkulasi majalah TIME mencapai sedikit di atas empat juta, jauh lebih tinggi daripada saingannya di AS, Newsweek dan US News & World Report. Akibat penurunan sirkulasi dan periklanan di seluruh industri media berita cetak, TIME mengalami periode restrukturisasi yang mencakup pemutusan hubungan kerja, pembelian karyawan, dan penutupan beberapa biro domestiknya. Lalu, pada 2017, Time Inc. setuju untuk menjual dirinya ke Meredith Corporation dalam kesepakatan senilai hampir $3 miliar (Rp45 triliun).

Setelah, TIME lahir muncul dalam beberapa edisi berbahasa asing dan menerbitkan sejumlah terbitan tahunan, termasuk Time Person of the Year dan Time 100 yang menunjuk orang paling berpengaruh tahun tersebut. Selain itu, TIME juga menerbitkan Time for Kids (TFK), majalah anak-anak mingguan yang ditulis oleh reporter muda dan didistribusikan terutama di ruang kelas sekolah dasar sebagai alat pendidikan.

TFK berisi beberapa berita nasional, "Kartun Minggu Ini", dan berbagai artikel tentang budaya populer yang mungkin diminati oleh warga muda Amerika Serikat. Pun demikian dengan isu tahunan tentang lingkungan yang didistribusikan menjelang akhir masa sekolah Amerika Serikat. Publikasi TFK hampir tidak pernah mencapai lebih dari 15 halaman depan dan belakang, sebagaimana dirangkum dari newworldencyclopedia.org.

Mengutip TIME, kini, sebagai perayaang ulang tahun yang ke-100, TIME kembali menjangkau sampul-sampul seabad majalah ini untuk mendapatkan inspirasi. Nantinya, sampul akan dipilih lebih dari 5.000 masalah yang pernah diterbitkan selama 100 tahun terakhir. Bahkan, sebanyak 144 gambar akan diperbesar untuk menawarkan perspektif baru dalam gambar yang ikonik.

Gambar sampul peringatan majalah TIME menampilkan setidaknya satu sampul dari setiap 100 tahun terakhir. Artinya, sampul majalah ini akan mencakup setiap Presiden Amerika Serikat sejak TIME didirikan yang berjumlah 18 orang, di antaranya Warren G. Harding dan Richard Nixon.

