Aktivis Daki Gedung 146 Meter, Cari Dukungan Agar Seorang Wanita Batalkan Rencana Aborsi

Des Champs mengatakan di situs webnya bahwa dia telah memanjat gedung untuk meningkatkan kesadaran untuk Let Them Live, sebuah badan amal yang membantu wanita membatalkan aborsi mereka dengan memberikan dukungan keuangan dan untuk mengumpulkan uang bagi seorang wanita bernama Hope, yang akan melakukan aborsi pada Jumat lusa.

Cyndi Lauper Terinspirasi Ibunya Mendirikan Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund

Cyndi Lauper mendirikan organisasi yang memperjuangkan hak untuk aborsi dan perawatan kesehatan reproduksi.

