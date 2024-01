Ron DeSantis Mundur dari Pencalonan Presiden AS, Alihkan Dukungan ke Trump

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Florida Ron DeSantis mundur dari kampanye kepresidenan Amerika Serikat dari Partai Republik, tepat sebelum pemilihan pendahuluan di New Hampshire. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap mantan presiden Donald Trump. Ia gagal memenuhi ekspektasi banyak pihak untuk menjadi penantang serius Trump.

“Jelas bagi saya bahwa mayoritas pemilih utama Partai Republik ingin memberi Donald Trump kesempatan lagi,” katanya dalam video yang diposting di X pada Minggu.

Pemilihan pendahuluan di New Hampshire, yang pertama di Amerika Serikat, akan dilaksanakan pada Selasa 23 Januari 2024.

DeSantis mencemooh mantan Duta Besar PBB Nikki Haley, yang sudah lama menjadi saingan terdekatnya untuk memperebutkan tempat kedua dalam pemilihan pendahuluan. Ia mengatakan bahwa Partai Republik “tidak bisa kembali ke barisan lama Partai Republik di masa lalu, sebuah bentuk korporatisme yang dikemas ulang dan diwakili oleh Nikki Haley.”

DeSantis memasuki pemilihan presiden 2024 dengan keunggulan besar dalam upayanya untuk menghadapi Trump. Jajak pendapat awal menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang kuat untuk melakukan hal tersebut.

Dia dan sekutu-sekutunya mengumpulkan dana politik lebih dari US$100 juta dan memiliki catatan legislatif yang signifikan dalam isu-isu penting bagi banyak kaum konservatif seperti aborsi dan pengajaran isu-isu ras dan gender di sekolah.

Keunggulan tersebut tidak dapat bertahan dalam realitas politik presidensial pada 2024.

Dari pengumuman penting yang diganggu oleh gangguan teknis hingga pergolakan terus-menerus pada staf dan strategi kampanyenya, DeSantis kesulitan bersaing memperebutkan posisi utama. Dia kalah dalam kaukus Iowa – yang dia janjikan akan dimenangkannya – dengan selisih 30 poin persentase dari Trump.

Dan sekarang, masa depan politik DeSantis dipertanyakan setelah dia menangguhkan pencalonannya sebagai presiden setelah hanya satu kali pemilihan. Pria berusia 45 tahun ini memiliki masa jabatan terbatas sebagai gubernur Florida.

DeSantis secara luas diperkirakan akan menjadi penantang serius Trump.

Menyadari ancaman tersebut, Trump menyerang gubernur Florida tersebut dengan kejam pada bulan-bulan menjelang pengumuman pencalonan DeSantis pada Mei, dan terus mengecamnya dalam kampanye, media sosial, dan iklan berbayar pada bulan-bulan berikutnya.

Namun sebagian besar masalah DeSantis mungkin disebabkan oleh perbuatannya sendiri.

Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, DeSantis berjuang untuk terhubung dengan pemilih secara pribadi. Dia membuat kesal beberapa pejabat Partai Republik di New Hampshire dalam kunjungan perdana kampanyenya ke negara bagian tersebut dengan menolak menerima pertanyaan dari para pemilih, seperti tradisi di New Hampshire. Dan kemudian, interaksi tidak nyaman dengan pemilih di negara bagian lain juga tertangkap kamera.

Tantangan finansial yang lebih serius muncul selama musim panas.

Pada akhir Juli, DeSantis telah memberhentikan hampir 40 karyawannya dalam sebuah tindakan yang dirancang untuk memotong sekitar sepertiga dari gaji kampanyenya. Pemotongan ini terjadi tak lama setelah laporan publik menunjukkan bahwa ia menghabiskan dana kampanyenya dalam jumlah besar.

Beberapa orang yang mencari alternatif Trump mendukung Haley, mantan diplomat dan gubernur Carolina Selatan yang mendapatkan popularitas di antara banyak donor Partai Republik, pemilih independen, dan kelompok yang disebut Never Trump.

DeSantis dan Haley sering kali saling menyerang dalam debat dan periklanan, sering kali lebih langsung dibandingkan saat menyerang Trump.

Ketika kekhawatiran keuangan internal meningkat, DeSantis secara agresif beralih ke PAC super yang bersekutu untuk menangani fungsi-fungsi dasar kampanye seperti pengorganisasian acara kampanye, periklanan, dan operasi pengedokan pintu yang luas.

Undang-undang federal tidak mengizinkan kampanye untuk berkoordinasi langsung dengan super PAC.

Pada Desember, kelompok pengawas pemerintah non-partisan mengajukan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum Federal, mengutip laporan The Associated Press dan lainnya. Mereka menuduh bahwa tingkat koordinasi dan komunikasi antara kampanye DeSantis dan super PAC Never Back Down melewati batas hukum.

DeSantis membantah melakukan kesalahan dan menyebut pengaduan tersebut sebagai “lelucon”.

Namun, perkembangan negatif yang terus terjadi menjelang pembukaan pemilihan pendahuluan melemahkan kepercayaan jaringan donor DeSantis, yang seharusnya menjadi kekuatan utama, dan calon pendukung di kotak suara.

Ketika jumlah jajak pendapatnya mengalami stagnasi, DeSantis dan sekutunya menarik kembali strategi multinegara bagian mereka dan memfokuskan hampir seluruh sumber dayanya pada kaukus pembukaan Iowa.

Setelah keluar dari pemilihan presiden 2024, DeSantis kini memfokuskan kembali perhatiannya pada sisa masa jabatan kedua dan terakhirnya sebagai gubernur Florida, yang berakhir pada Januari 2027.

