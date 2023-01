Retno Marsudi Kunjungan Kerja ke New York

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat pada Kamis, 19 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Retno membawa misi untuk mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan serta pencalonan Indonesia di Dewan HAM.

Beberapa pihak yang ditemui Menlu Retno dalam kunjungan kerjanya di New York yaitu Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Rina Amiri. Dalam pertemuan dibahas antara lain mengenai tindak lanjut International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE). Konperensi Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Bali ini, menghasilkan komitmen politis dan dukungan konkrit untuk Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Retno menyampaikan pentingnya menjajaki metode pendidikan alternatif seperti daring, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal, serta dialog antar pemuka agama negara Islam dengan Afghanistan.

Retno juga melakukan pertemuan dengan Wakil Tetap negara-negara yang berpengaruh dalam isu Afghanistan di PBB. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Cina, di mana negara-negara itu merupakan anggota tetap DK PBB. Pertemuan juga dilakukan dengan sejumlah negara Islam seperti Pakistan dan Turkiye, serta negara donor seperti Jerman dan Swiss.

Selain membahas bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan, Retno juga bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF untuk memastikan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi rakyat Afghanistan.

Adapun dalam pertemuan dengan Wakil Tetap Botswana, Burundi, dan Rwanda, Retno membahas mengenai pencalonan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026. Dalam pertemuan, Retno menyampaikan kedekatan bilateral kedua negara dan track record Indonesia dalam isu HAM. Retno mengharapkan dukungan dari semua negara tersebut dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada Oktober 2023.

