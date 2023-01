Tentara Israel Menembak 2 Warga Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Israel pada Sabtu, 14 Januari 2023, menembak mati dua laki-laki Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dalam sebuah penggeledahan. Dua korban diketahui bernama Ezzedine Bassem Hamamreh, 24 tahun dan Amjad Adnan Khaliliyeh, 23 tahun.

“Keduanya terbunuh dalam sebuah penyerangan di Desa Jaba, wilayah selatan Jenin,” demikian keterangan Kementerian Kesehatan Palestina.

Baca juga:Dua Warga Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel Usai Kekerasan di Elad

Izzaldeen Hamamreh, 24, and Amjad Khaliliyeh, 23, were killed in an exchange of fire w/ Israeli forces near Jaba, south of Jenin b4 dawn. Yazan Ja’bari, 19, succumbed to wounds sustained during confrontations with Israeli forces in KufrDan, west of Jenin on 5 JAN. pic.twitter.com/f65XbQ5KHK