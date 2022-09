Jangan Salah, Begini Perbedaan Inggris dan Inggris Raya serta Britania Raya

TEMPO.CO, London -Seringkali banyak orang menganggap bahwa Inggris Raya, Britania Raya dan Inggris merupakan 3 hal yang sama. Namun, faktanya ketiga kata ini memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lain.

Berikut perbedaannya seperti yang dilansir dari historic-uk.com.

Inggris Raya

Inggris Raya atau United Kingdom merupakan nama lain dari The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Wilayah ini terdiri dari empat negara, yakni Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Secara sederhana, analogi terbaik adalah bahwa Inggris seperti Amerika Serikat, sementara empat negara lainnya seperti negara bagian.

Pembentukan dari Inggris Raya atau United Kingdom memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Namun, secara umum terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi kunci dari pembentukan koloni ini adalah, pada 1295 dimana Kerajaan Inggris dibentuk oleh suku Anglo-Saxon. Kemudian pada 1536 atas kebijakan dari Raja Henry VIII, Inggris dan Wales bergabung menjadi satu negara di bawah pemerintahan dan hukum yang sama.

Pada 1707, Kerajaan Inggris, termasuk Wales, bergabung dengan Kerajaan Skotlandia dan menjadi Kerajaan Britania Raya. Selanjutnya, pada 1922 Irlandia melepaskan diri dari Inggris Raya dan mendirikan Republik Irlandia yang meninggalkan hanya bagian utaranya yang masuk dalam wilayah Inggris Raya.

Britania Raya

Britania Raya bukanlah merupakan sebuah negara, melainkan hanyalah sebuah daratan. Britania Raya atau Great Britain merupakan pulau terbesar di Kepulauan Inggris dan dapat menampung negara-negara lain, seperti Inggris, Skotlandia, dan Wales.

Asal-usul nama Britania Raya berasal dari bahasa Romawi ‘Britannia’, tetapi ada dua argumen yang saling bertentangan tentang apa arti Raya atau ‘Great’ di depannya.

Yang pertama adalah bahwa itu dapat digunakan untuk membedakan frasa Inggris yang terdengar serupa dari tetangga mereka, Perancis yang juga memiliki wilayah bernama Brittany. Kedua, argumen yang lain menyebutkan bahwa penambahan kata ‘Great’ merupakan ego Raja James I yang ingin memperjelas bahwa dia memiliki kekuasaan yang menkaup seluruh pulau. Karenanya, ia menyebut dirinya sebagai Raja Britania Raya.

Inggris

Sama seperti Wales dan Skotlandia, Inggris umumnya dikaitkan sebagai sebuah negara yang tidak berdaulat di dataran Britania Raya. Namun, Inggris merupakan negara terbesar di dalam wilayah Inggris Raya, baik secara wilayah maupun populasi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Inggris Raya merupakan wilayah negara berdaulat yang mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Kemudian, Britania Raya hanyalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai barat laut Eropa, dan Inggris merupakan sebuah negara di dalam Inggris Raya.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

