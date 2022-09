Top 3 Dunia: Raja Charles III Sebut dalam Pidato Camilla Istri Tercinta

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 10 September 2022, di urutan pertama berita tentang istri Raja Charles III, Camilla Parker Bowles, yang namanya disebut Charles sebagai istri tercinta dalam pidato kenaikan tahtanya. Kisah cinta Charles dan Camila memiliki jalan berliku.

Charles menikahi Putri Diana hingga memilki dua anak, begitu pula Camilla yang telah sebelumnya telah bersuami. Namun mereka meninggalkan pasangan masing-masing untuk kemudian memutuskan menikah.

Di urutan kedua top 3 dunia adalah berita sejumlah krisis yang terjadi selama era kepemimpinan Ratu Elizabeth II. Kerajaan Inggris sering dibayangi oleh skandal yang melibatkan keluarga besar Ratu.

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1.Raja Charles Sebut Camilla Parker Bowles Istri Tercinta di Pidato Perdana

Raja Charles III dan Camilla Parker Bowles menapaki jalan berliku sebelum akhirnya menikah 17 tahun silam. Keduanya telah terikat tali pernikahan dengan pasangan sebelumnya. Charles menikahi Putri Diana hingga memilki dua anak, begitu pula Camilla yang telah sebelumnya telah bersuami.

Akan tetapi, mereka meninggalkan pasangan masing-masing untuk kemudian memutuskan menikah. Dalam pidato perdananya sebagai raja, Charles memberikan penghormatan yang tulus kepada Camilla Parker Bowles. Ia menyebutnya sebagai 'istri tercinta Camilla'.

Saat keduanya bersama lagi setelah pernikahan Charles dan Diana bubar, publik Inggris memberi sambutan dingin. Charles dan Camilla merahasiakan kebersamaan mereka hingga satu tahun setelah kematian Diana pada 1997.

Ratu Elizabeth, bersama putranya Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall, Pangeran William dan Kate Middleton, Duchess of Cambridge, bersama dengan Putri Charlotte, Pangeran George dan Pangeran Louis muncul di balkon Istana Buckingham sebagai bagian dari parade Trooping the Color selama Perayaan Platinum Jubilee atau 70 tahun bertakhta di London, Inggris, 2 Juni 2022. Ratu wafat berselang setahun setelah kematian suaminya, Pangeran Philip. Ian Vogler/Pool via REUTERS/File Photo

2. Enam Skandal Kerajaan Inggris selama Ratu Elizabeth II Berkuasa

Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis, 8 September 2022, pada usia 96 tahun. Selama hidupnya, ia dipuji karena pengabdian pada tugasnya. Akan tetapi kerajaannya sering dibayangi oleh skandal yang melibatkan keluarga besarnya.

Di antara skandal yang pernah terjadi adalah adik perempuan Ratu Elizabeth, Putri Margaret. Dia menjadi salah satu fokus dari banyak skandal yang mengguncang monarki pada awal pemerintahannya.

Ketika Margaret diminta untuk menikah dengan seorang perwira Angkatan Udara Inggris, Kapten Grup Peter Townsend pada 1955, ia menolak dengan keras. Townsend, yang merupakan seorang duda dianggap tidak cocok kala itu.

Kemudian, Margaret menikah dengan fotografer Anthony Armstrong-Jones, yang memperoleh gelar Lord Snowdon. Pernikahan itu berakhir setelah ia berselingkuh dengan tukang kebun Roddy Llewellyn, yang 18 tahun lebih muda darinya.

3.Dihormati di Rusia, Ratu Elizabeth dan Tsar Nicholas II Ternyata Bersaudara

Ratu Elizabeth II memiliki tempat spesial di hati rakyat Rusia. Saat penguasa Kerajaan Inggris itu wafat pada Kamis, 8 September 2022, rakyat Rusia turut berduka.

Kantor Presiden Rusia Vladimir Putin juga memberikan penghormatan penuh hormat kepada Ratu Elizabeth II pada Jumat lalu. Puluhan warga Rusia meletakkan karangan bunga di kantor kedutaan Inggris, meskipun hubungan antara London dan Moskow sangat buruk sejak perang Rusia Ukraina pada Februari lalu.

"Terlepas dari apa yang terjadi sekarang, Ratu dan keluarga kerajaan selalu menjadi personifikasi perdamaian dan kebaikan. Dia adalah salah satu pemimpin terkuat di negara-negara Barat, dan sekarang sayang sekali dunia telah kehilangan dia," kata Anton Avramets setelah meletakkan buket merah muda bersama banyak orang lain di dinding di luar kedutaan.

