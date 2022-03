3 Kepala Negara Bertelepon Bahas Konflik Ukraina

Sejumlah tank Rusia yang hancur di tengah invasi Rusia ke Ukraina, di wilayah Sumy, Ukraina, 7 Maret 2022. Militer Ukraina menghentikan empat kendaraan militer Rusia menggunakan drone tempur Bayraktar. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS