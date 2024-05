Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pada Kamis, 16 Mei 2024. Keduanya mengutuk kebijakan Amerika Serikat yang dinilai semakin agresif.

Putin dan Xi Jinping berjanji untuk memperdalam hubungan pertahanan dan militer kedua negara. Xi Jinping juga memberi isyarat bahwa Beijing dan Moskow saling sepakat dalam berbagai masalah penting, termasuk mengenai Ukraina, dan akan menolak tekanan Barat untuk menurunkan hubungan mereka.

“Hubungan Cina-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua belah pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” kata Xi kepada Putin. "Cina bersedia mencapai pembangunan dan peremajaan negara masing-masing, dan bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan keadilan di dunia."

Pernyataan bersama tersebut mengungkapkan kekhawatiran mengenai apa yang digambarkan sebagai upaya AS untuk melanggar keseimbangan nuklir strategis, mengenai pertahanan rudal global AS yang mengancam Rusia dan Cina serta mengenai rencana AS untuk membuat senjata non-nuklir berpresisi tinggi.

Putin, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak dilantik bulan ini untuk masa jabatan presiden baru, menggambarkan kerja sama Moskow dan Beijing dalam urusan dunia sebagai salah satu faktor stabilisasi utama di arena internasional.

“Bersama-sama kita membela prinsip-prinsip keadilan dan tatanan dunia demokratis yang mencerminkan realitas multipolar dan berdasarkan hukum internasional,” kata Putin kepada Xi Jinping.

Kunjungan Putin terjadi beberapa minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken terbang ke Cina. Blinken menyampaikan kekhawatiran dukungan Cina terhadap militer Rusia. Sehari sebelumnya ia mengatakan Washington akan terus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang memasok sektor pertahanan Rusia.