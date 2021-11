Kota Hamtramck, Kota Pertama AS dengan Penduduk Mayoritas Muslim

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Kota Hamtramck, menciptakan sejarah baru di Amerika Serikat (AS). Kota yang terletak di negara bagian Michigan, AS ini mempunyai pemerintahan Muslim-Amerika. Hal ini ditandai dengan terpilihnya walikota dan dewan kota beserta anggotanya adalah muslim. Hal ini bukanlah sebuah fakta mengejutkan apabila menilik kondisi demografisnya Kota Hamtramck, yang dikenal sebagai kawasan yang mayoritas penduduknya muslim di AS.

Pada 2014, Kota Hamtramck dinobatkan menjadi kota pertama di AS dengan penduduk mayoritas Muslim. Sebagian penduduk Kota Hamtramck adalah muslim, dengan persentase 60 persen dari seluruh penduduk Kota Hamtramck adalah warga muslim.

Meskipun demikian, Kota Hamtramck dijuluki sebagai kota “The World in Two Square Miles” atau Dunia dalam Dua Mil Persegi. Sebutan tersebut melekat pada Kota Hamtramck sebab kota ini dikenal karena keberagaman penduduknya. Setidaknya, terdapat 30 bahasa yang digunakan di kota seluas lima kilometer persegi ini.

Dikutip dari visitdetroit.com, awalnya, sebelumnya, Kota Hamtramck merupakan rumah bagi imigran Jerman yang bermatapencaharian bidang pertanian. Namun, era 1900-an ketika industrialisasi di kawasan ini berkembang, banyak buruh Polandia yang bermigrasi ke ke kawasan ini bahkan mendominasinya. Kondisi tersebut membuat Kota Hamtramck terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, dari 3.589 penduduk menjadi 46.615 jiwa penduduk kala itu.

Oleh sebab itu, Kota Hamtramck identik dengan budaya Polandia meskipun saat ini populasi penduduk keturunan Polandia mulai menurun. Sebagian besar penduduk di Kota Hamtramck adalah imigran yang berasal dari negara muslim, seperti Bangladesh, Yaman, dan Eropa Tenggara.

Kota Hamtramck memiliki banyak festival kebudayaan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Dikutip dari detroithistorical.org, salah satu festival populer di kota ini adalah PÄ…czki Day, yang disebut juga Fat Tuesday atau Mardi Gras. Festival ini dirayakan dengan makan donat yang digoreng, diisi jelly atau custrard. Beberapa festival lain di kota ini yaitu Hamtramck Blowout, Festival Stroberi St. Florian, Festival Hari Buruh Hamtramck, dan Festival Film dan Video Planet Ant.

Nama kota ini diambil dari nama komandan Amerika pertama Fort Shelby dalam perang 1812 yang bernama Jean Francois Hamtramck, sebagaimana dijelaskan dalam hamtramck.us. Kota Hamtramck baru terbentuk pada 1922 dengan tujuan melindungi diri dari aneksasi oleh Detroit, sebuah kota yang mengelilingi kawasan Hamtramck. Walikota pertama Kota Hamtramck adalah Apoteker Peter C. Jezewski pada 1922.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Muslim Kuasai Dewan Kota Pertama dalam Sejarah Amerika

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.