Israel Dengar Setiap Percakapan Telepon Orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Israel bisa mendengarkan setiap percakapan telepon orang-orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza dengan menanam bug pada perangkat telepon, kata mantan anggota unit intelijen sinyal elit 8200 Angkatan Darat Israel kepada Middle East Eye.

Setiap ponsel atau telepon yang diimpor ke Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom ditanam dengan bug Israel, dan siapa pun yang menggunakan hanya dua jaringan seluler yang melayani wilayah pendudukan, Jawwal dan Wataniya, sedang dipantau juga, kata mantan anggota intelijen sinyal Israel.

Pada waktu tertentu, ratusan tentara mendengarkan percakapan yang sedang dilakukan. Pemantauan audio dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah warga Palestina yang aktif secara politik atau yang mewakili ancaman keamanan dalam pandangan Israel. Pemantauan tingkat kedua digunakan oleh Shin Bet, dinas keamanan domestik untuk menemukan "titik tekanan" dalam masyarakat Palestina.

"Mungkin menemukan gay yang bisa ditekan untuk melaporkan kerabat mereka, atau menemukan pria yang selingkuh dengan istrinya. Menemukan seseorang yang berutang kepada seseorang, katakanlah, berarti dia dapat dihubungi dan ditawari uang untuk membayar hutangnya sebagai imbalan atas kerjasamanya," kata veteran tentara itu, dikutip dari Middle East Eye, 15 November 2021.

"Ini adalah dunia di mana Shin Bet dapat memperoleh kekuasaan atas Palestina, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk berkolaborasi atau mengungkapkan hal-hal tentang orang lain, dan itu semua adalah bagian dari sistem kontrol," katanya.

Pengungkapan itu datang setelah laporan tentang ponsel milik enam aktivis HAM Palestina diretas menggunakan perangkat lunak Pegasus milik perusahaan pengawas siber Israel NSO Group, menurut investigasi independen yang diterbitkan Senin oleh University of Toronto dan Amnesty International.

Kemudian laporan surat kabar Washington Post mengungkap Blue Wolf, teknologi pengenalan wajah yang digunakan Israel untuk memperingatkan tentara di pos pemeriksaan untuk menahan tersangka.

Pekerjaan dari sistem pengawasan massal ini dilakukan oleh tentara Yahudi Israel yang belajar bahasa Arab sebagai bagian dari dinas militer mereka. Mereka diawasi oleh tentara Druze atau tentara Yahudi keturunan Suriah yang bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Mereka menyalin percakapan, yang teksnya diterjemahkan dan dikirim ke unit intelijen tentara dan diteruskan ke Shin Bet.

Mantan intelijen itu mengatakan tidak ada batasan kemampuan Israel untuk menyerang kehidupan pribadi dan publik Palestina.

"Kadang-kadang yang disadap adalah percakapan pribadi, bahkan mungkin percakapan intim. Orang-orang di militer akan tertawa ketika mereka mendengar pembicaraan seks. Tentara menyimpan percakapan dan mengirimkannya ke teman-teman mereka. Ini adalah invasi yang sangat keras terhadap privasi setiap warga Palestina yang tinggal di sana," katanya.

Pengungkapan baru-baru ini tentang Pegasus Spyware dan Blue Wolf bukanlah hal baru bagi warga Palestina yang tumbuh di bawah pengawasan terus-menerus.

Israel berada di bawah tekanan internasional yang meningkat karena penggunaan spyware-nya.

Pemerintah AS memasukkan perusahaan Israel NSO Group yang membuat spyware Pegasus, ke daftar hitam AS, setelah juru kampanye keamanan siber memperoleh database bocor dari 50.000 nomor telepon yang dipilih oleh klien NSO Group. Candiru, perusahaan spyware kedua Israel, telah masuk daftar hitam. AS mengatakan kegiatan perusahaan Israel itu bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional AS.

