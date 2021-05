Fakta Tentang Penggunaan Kamera Tubuh oleh Polisi Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi kamera tubuh semakin banyak digunakan oleh lembaga penegak hukum Amerika Serikat dan sering kali memainkan peran sentral dalam pembunuhan polisi tingkat tinggi.

Namun, masih ada perbedaan besar dalam penggunaan kamera tubuh dan kapan rekaman tersebut dipublikasikan. Berikut fakta penggunaan kamera tubuh oleh kepolisian Amerika Serikat, dikutip dari Reuters, 1 Mei 2021.

Berapa banyak lembaga polisi AS yang memakai kamera tubuh?

Keterangan saksi yang bertentangan dari keterangan polisi tahun 2014 terhadap penembakan Michael Brown, seorang pria kulit hitam, di Ferguson, Missouri, yang ditembak oleh polisi, membuat pemerintahan mantan Presiden Barack Obama mendanai program kamera tubuh di 32 negara bagian.

Pada 2016, sekitar 47% dari 15.328 lembaga penegak hukum Amerika Serikat telah membeli kamera tersebut, menurut laporan 2018 oleh Biro Statistik Kehakiman, studi terbaru yang mengukur penggunaan bodycam secara nasional.

Lembaga yang lebih besar cenderung mengadopsi perangkat tersebut. Satu pengecualian penting adalah departemen kepolisian di Portland, Oregon, yang menghentikan program kamera tubuh pada tahun 2020, dengan alasan kendala anggaran.

Tujuh negara bagian: Colorado, Connecticut, New Mexico, Illinois, Maryland, New Jersey dan South Carolina, telah mengamanatkan penggunaan kamera tubuh di seluruh negara bagian, menurut National Conference of State Legislatures.

Apa saja aturan untuk merilis rekaman kamera tubuh?

Negara bagian memiliki undang-undang yang berbeda yang mengatur bagaimana rekaman dari body cam dapat dirilis. Setidaknya 12 negara bagian, termasuk Massachusetts dan West Virginia, tidak memiliki undang-undang yang mengatur akses publik ke rekaman kamera tubuh pada Oktober 2018, menyerahkan kepada lembaga terkait untuk memutuskan bagaimana merilis rekaman tersebut, menurut lembaga think tank Urban Institute.

Di antara negara bagian yang mengatur akses, North Carolina memiliki salah satu undang-undang yang paling ketat, mengharuskan siapa pun yang mencari salinan rekaman kamera tubuh untuk mendapatkan persetujuan pengadilan.

Sebaliknya, undang-undang Colorado yang baru akan mewajibkan rekaman dirilis ke publik dalam waktu 21 hari setelah lembaga penegak hukum menerima keluhan pelanggaran, dengan pengecualian untuk masalah privasi atau kasus di mana rilis tersebut akan mengganggu penyelidikan.

Apakah kamera tubuh harus selalu dinyalakan?

Lebih dari separuh Amerika Serikat tidak memiliki aturan yang menentukan di mana, kapan dan bagaimana kamera tubuh harus digunakan pada Oktober 2018, kata Urban Institute. Beberapa negara bagian telah memberlakukan peraturan baru sejak itu.

Colorado, New Jersey, New Mexico, dan New York, misalnya, mengesahkan undang-undang pada tahun 2020 yang mewajibkan petugas memakai kamera tubuh saat bekerja, meskipun undang-undang New York hanya berlaku untuk polisi negara bagian. Dengan beberapa pengecualian, seperti kasus di mana warga sipil meminta agar kamera tubuh dimatikan, undang-undang mewajibkan polisi untuk merekam setiap pertemuan mereka dengan anggota masyarakat.

Aktivasi rata-rata kamera yang dikenakan di tubuh untuk petugas polisi di Anaheim, California, berkisar dari 0% hingga 72%, menurut studi tahun 2015 yang ditulis bersama oleh Daniel Lawrence, pakar kepolisian di Urban Institute.

Montgomery County, Kamera tubuh Kepala Polisi Maryland J. Thomas Manger terlihat saat diwawancarai oleh Reuters di Markas Keamanan Publik di Gaithersburg, Maryland AS 31 Agustus 2016.[To match Special Report USA-TASER/CASES REUTERS/Gary Cameron]

Untuk tujuan apa rekaman kamera tubuh digunakan?

Rekaman audio dan video dari kamera tubuh sering dicari setelah pembunuhan polisi, termasuk pembunuhan George Floyd oleh petugas Minneapolis Derek Chauvin. Jaksa menggunakan rekaman kamera tubuh Chauvin untuk membantu meyakinkan juri untuk menghukum mantan perwira tersebut pada 20 April.

Hampir dua pertiga dari kantor kejaksaan negara bagian menggunakan video kamera tubuh sebagai bukti, menurut survei tahun 2016 oleh Pusat Kebijakan Kejahatan Berbasis Bukti Universitas George Mason. Studi tersebut menemukan bahwa 8,3% kantor di yurisdiksi dengan kamera tubuh telah menggunakan rekaman tersebut untuk mengadili petugas polisi, sementara 92,6% telah menggunakannya untuk mengadili warga negara.

Apakah kamera tubuh berdampak pada kinerja polisi?

Petugas yang memakai kamera tubuh secara konsisten tampaknya memiliki lebih sedikit keluhan yang diajukan terhadap mereka daripada petugas tanpa kamera, menurut laporan tahun 2020 oleh National Police Foundation, yang melakukan 10 tahun penelitian tentang subjek tersebut.

Tetapi sebuah studi tahun 2017 di Washington DC, tidak menemukan efek yang signifikan secara statistik pada penggunaan kekerasan atau pengaduan.

Para pendukung hak-hak sipil mengatakan peluncuran rekaman kamera tubuh secara tepat waktu, diimbangi dengan pertimbangan privasi, adalah kunci untuk meminta pertanggungjawaban petugas penegak hukum.

Banyak polisi menyambut baik transparansi karena rekaman dapat digunakan untuk membersihkan kasus hukum polisi yang dituduh melakukan tindakan rasis atau kekerasan, sementara yang lain mengatakan bahwa video kamera tubuh hanya menampilkan sebagian dari suatu insiden dan dapat mengarahkan reaksi publik.

REUTERS