Para Perusuh Capitol AS Menyalahkan Donald Trump Atas Kerusuhan 6 Januari

TEMPO.CO, Jakarta - Para perusuh yang menyerang Capitol AS pada 6 Januari untuk mengganggu pengesahan kemenangan pemilu Joe Biden menyalahkan Donald Trump atas kerusuhan tersebut.

Emanuel Jackson, seorang pria Washington berusia 20 tahun, tertangkap dalam video menggunakan tongkat besi untuk menyerang perisai pelindung polisi ketika aparat berupaya menahan perusuh yang menyerbu Capitol AS pada 6 Januari.

Jackson, menunggu persidangan di pengadilan federal atas tuduhan penyerangan, sekarang mengeluarkan pembelaan hukum baru: berusaha untuk menyalahkan Donald Trump, mengutip pernyataan mantan presiden selama unjuk rasa "Hentikan Pencurian" tak lama sebelum pengepungan Capitol.

Trump mengatakan kepada kerumunan untuk "berjuang mati-matian" dan mengulangi klaim tanpa bukti bahwa pemilu dicuri darinya melalui penipuan suara yang meluas, dikutip dari Reuters, 2 Februari 2021.

Trump mendesak para pengikutnya untuk pergi ke Capitol AS. Amukan berikutnya mengganggu sertifikasi kongres atas kemenangan pemilihan Presiden Joe Biden, yang memaksa anggota parlemen bersembunyi dan menyebabkan lima orang tewas termasuk seorang petugas polisi.

Pengacara Jackson, Brandi Harden, menulis dalam pengajuan pengadilan 22 Januari bahwa "sifat dan keadaan pelanggaran ini harus dilihat melalui lensa peristiwa yang diilhami oleh Presiden Amerika Serikat."

"Pengepungan Capitol," kata Harden, "tampaknya terjadi secara spontan dan dipicu oleh pernyataan yang dibuat selama unjuk rasa 'Hentikan Pencurian'."

Harden berpendapat bahwa Jackson harus dibebaskan sambil menunggu persidangan. Seorang hakim pada 22 Januari menolak permintaan tersebut.

Pendukung Presiden AS Donald Trump berkumpul di depan Gedung Capitol AS saat pengesahan hasil Pemilu presiden AS di Washington, AS 6 Januari 2021. REUTERS/Stephanie Keith

Setidaknya enam dari 170 orang yang didakwa sehubungan dengan pengepungan Capitol AS telah mencoba untuk mengalihkan setidaknya sebagian kesalahan kepada Trump ketika mereka membela diri di pengadilan atau di pengadilan opini publik.

Terdakwa lain yang mengambil pembelaan serupa termasuk Jacob Chansley, yang mengenakan penutup kepala bertanduk dan cat wajah selama serangan itu, dan Dominic Pezzola, anggota kelompok ekstremis sayap kanan Proud Boys yang dituduh menghancurkan jendela di Capitol AS dengan perisai polisi yang dia curi sehingga perusuh bisa masuk.

"Bos negara itu berkata, 'Rakyat negeri ini, bergeraklah, beri tahu orang-orang apa yang Anda pikirkan'," kata pengacara pembela Pezzola, Michael Scibetta.

"Pemikiran logisnya adalah, 'Dia mengundang kami bertindak'," katanya.

Pengacara belum meminta pembatalan dakwaan atau pembebasan selama persidangan berdasarkan gagasan bahwa Trump menghasut klien mereka, alih-alih membuat klaim sebagai bagian dari upaya untuk menghindarkan mereka dari penahanan pra-peradilan.

Lori Ulrich, seorang pengacara pembela di Pennsylvania, mengatakan bahwa kliennya Riley June Williams termotivasi oleh pernyataan Donald Trump. Williams, 22 tahun, dituduh mencuri laptop dari kantor Ketua DPR Nancy Pelosi selama pengepungan.

"Sangat disesalkan bahwa Williams mengambil umpan presiden dan masuk ke dalam Capitol," kata Ulrich kepada hakim pada sidang 21 Januari saat dia menentang penahanan Williams sementara kasusnya berlanjut. Hakim membebaskan Williams ke kurungan rumah.

Tidak ada terdakwa yang dapat menghindari kesalahan kriminal dengan mengatakan bahwa mereka dihasut oleh Trump, kata Jay Town, yang menjabat sebagai jaksa penuntut federal teratas di Birmingham, Alabama, selama pemerintahan Trump.

"Jika ada, itu adalah pengakuan atas tindakan kriminal," kata Town, yang sekarang menjadi penasihat umum perusahaan keamanan siber Gray Analytics. "Meskipun taktik yang tidak efektif ini dapat membantu dengan berita utama, itu tidak akan membantu nasib terdakwa manapun."

Pendukung Presiden Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol, 6 Januari 2021. [REUTERS / Leah Millis]

Beberapa ahli hukum mengatakan pembelaan "menyalahkan Trump" dapat memperumit masalah bagi terdakwa jika mereka akhirnya mengaku bersalah dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Town mencatat bahwa hakim federal mengharuskan terdakwa yang mengaku bersalah menerima tanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Baca juga: Sejumlah Pendukung Donald Trump yang Protes Hasil Pilpres Ternyata Tidak Memilih

Scibetta mengakui batasan efektivitas menyalahkan Trump.

"Akan sembrono untuk menaruh semua telurmu di keranjang itu," kata Scibetta mengutip peribahasa.

Tetapi Scibetta mengatakan pidato Trump membantu menjelaskan bagaimana orang-orang terjebak dalam kerusuhan.

"Ini adalah orang-orang yang bertindak dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya," kata Scibetta, "dan itu menimbulkan pertanyaan, 'Siapa yang menyalakan saklar?'"

Donald Trump naik ke panggung di dekat Gedung Putih dan mendesak para pendukungnya untuk "melawan", dengan menggunakan kata itu lebih dari 20 kali. Donald Trump mengatakan kepada kerumunan bahwa semua orang yang berkumpul di unjuk rasa itu akan segera berbaris ke Capitol AS, dan sekitar 50 menit setelah pidato, banyak dari mereka menuju Capitol.

Penasihat politik Trump Jason Miller tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang strategi hukum menyalahkan mantan presiden. Sementara sebelumnya Donald Trump menyebut pidatonya sebelum kerusuhan di Capitol AS "sangat tepat."

REUTERS

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-capitol-defense/he-invited-us-accused-capitol-rioters-blame-trump-in-novel-legal-defense-idUSKBN2A219E