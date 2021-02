Sebut Partai Republik Kultus Trump, Puluhan Republikan Era Bush Mundur

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan anggota Partai Republik di pemerintahan mantan Presiden George Walker Bush meninggalkan partai karena kecewa dengan banyak Republikan yang terpilih enggan meninggalkan Donald Trump setelah klaim palsu penipuan pemilu dan serangan mematikan di Capitol AS bulan lalu.

Para pejabat ini, beberapa pernah bertugas di eselon tertinggi pemerintahan Bush, mengatakan bahwa mereka berharap kekalahan Trump akan membuat para pemimpin partai meninggalkan mantan presiden dan mengecam klaim kecurangan pemilu tak berdasar.

Tetapi ketika tahu sebagian besar anggota parlemen Republik tetap mendukung Trump, para pejabat ini mengatakan mereka tidak lagi mengakui partai yang mereka layani. Beberapa telah mengakhiri keanggotaan mereka, yang lain membiarkannya tidak berlaku sementara beberapa baru terdaftar sebagai independen, menurut puluhan mantan pejabat Bush, dikutip dari Reuters, 1 Februari 2021.

"Partai Republik yang saya tahu sudah tidak ada lagi. Saya akan menyebutnya kultus Trump," kata Jimmy Gurulé, yang merupakan Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan di pemerintahan Bush.

Lebih dari setengah dari Partai Republik di Kongres, delapan senator dan 139 perwakilan DPR, memilih untuk memblokir sertifikasi pemilihan hanya beberapa jam setelah pengepungan Capitol AS.

Sebagian besar Senator Republik juga mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mendukung pemakzulan Trump, sehingga hampir pasti bahwa mantan presiden tersebut tidak akan dihukum dalam persidangan Senat. Trump dimakzulkan pada 13 Januari oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat dengan tuduhan "menghasut pemberontakan," satu-satunya presiden yang akan dimakzulkan dua kali.

Keengganan para pemimpin partai untuk menghukum Donald Trump adalah pukulan terakhir bagi beberapa mantan pejabat Republikan.

"Jika tetap menjadi partai Trump, banyak dari kita tidak akan kembali," kata Rosario Marin, mantan Menteri Keuangan AS di bawah Bush. "Kecuali jika Senat memvonisnya, dan membebaskan diri dari kanker Trump, banyak dari kita tidak akan kembali untuk memilih para pemimpin Republik."

Mantan Presiden AS George W. Bush dan istrinya Laura Bush menghadiri Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris di Washington, AS, 20 Januari 2021. Jim Lo Scalzo via REUTERS

Kristopher Purcell, yang bekerja di kantor komunikasi Gedung Putih Bush selama enam tahun, mengatakan sekitar 60 hingga 70 mantan pejabat Bush telah memutuskan untuk meninggalkan partai atau memutuskan hubungan dengannya, dari percakapan yang ia lakukan dengan mereka. "Jumlahnya bertambah setiap hari," kata Purcell.

Purcell mengatakan banyak yang merasa mereka tidak punya pilihan. Dia merujuk pada Marjorie Taylor Greene, seorang anggota kongres Republik baru dari Georgia yang mempromosikan teori konspirasi QAnon, yang secara keliru mengklaim bahwa petinggi Demokrat termasuk dalam komplotan rahasia yang mengatur para pedofil pemuja Setan. Anggota DPR AS Republik lain yang baru terpilih, Lauren Boebert dari Colorado, juga memberikan pernyataan yang mendukung tentang QAnon.

"Kami memiliki anggota Kongres QAnon. Mengerikan," kata Purcell.

Dua mantan pejabat Bush yang berbicara kepada Reuters mengatakan mereka yakin penting untuk tetap berada di partai tersebut untuk menghilangkan pengaruh Trump.

Salah satu dari mereka, Suzy DeFrancis, seorang veteran Partai Republik yang bertugas di pemerintahan termasuk mantan presiden Richard Nixon dan George W. Bush, mengatakan dia memilih Biden pada November, tetapi berpisah dari partai sekarang hanya akan menguntungkan Demokrat.

"Saya sangat mengerti mengapa orang-orang frustrasi dan ingin meninggalkan partai. Saya sudah merasakan itu selama 4 tahun," kata DeFrancis.

Namun dia mengatakan sangat penting bagi partai untuk bersatu di sekitar prinsip-prinsip Republik seperti pemerintahan terbatas, tanggung jawab pribadi, usaha bebas, dan pertahanan nasional yang kuat.

Pembelotan mereka dari Partai Republik setelah masa bakti seumur hidup bagi banyak orang, adalah tanda jelas lainnya tentang bagaimana konflik antarpartai yang berkembang atas Trump dan warisannya.

Partai Republik saat ini terjebak di antara Partai Republik moderat yang tidak terpengaruh dan orang-orang independen yang merasa muak dengan cengkeraman yang masih dimiliki Trump atas pejabat terpilih, dan basis setia Trump yang sangat kuat. Tanpa dukungan antusias dari kedua kelompok, partai tersebut akan berjuang untuk memenangkan pemilihan nasional, menurut jajak pendapat, pejabat dan ahli strategi Partai Republik.

Komite Nasional Republik merujuk pada wawancara baru-baru ini yang diberikan ketuanya Ronna McDaniel kepada saluran Fox Business. "Kami sedang mengalami sedikit pertengkaran sekarang. Tapi kita akan bersatu. Kami harus bisa," kata McDaniel, memprediksi partai akan bersatu melawan agenda Presiden Joe Biden, seorang Demokrat.

Perwakilan Trump tidak menanggapi permintaan komentar.

Seorang perwakilan mantan Presiden Bush tidak menanggapi permintaan komentar. Selama kepresidenan Trump, Bush menjelaskan bahwa dia telah "pensiun dari politik."

