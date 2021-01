Anggota Kongres AS dari Demokrat Pindah Kantor Setelah Ribut dengan Republikan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat pindah ruang kantor di Capitol AS setelah adu mulut dengan seorang anggota Kongres Partai Demokrat pada Jumat.

Cori Bush dari Partai Demokrat, seorang pendeta dari Missouri, terlibat konfrontasi dengan Marjorie Taylor Greene dari anggota Kongres yang mewakili negara bagian Georgia dari Partai Republik.

Kantor Green terletak di dekat kantor Bush di salah satu dari tiga gedung perkantoran besar Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya adalah anggota DPR periode pertama yang mulai menjabat bulan ini, dikutip dari Reuters, 30 Januari 2021.

Insiden tersebut adalah buntut dari perselisihan di antara anggota parlemen setelah kerusuhan 6 Januari di mana pendukung mantan Presiden Republik Donald Trump menyerbu Capitol AS, mengganggu sertifikasi formal kemenangan Presiden Joe Biden dan menyebabkan kematian lima orang.

"Seorang Marjorie Taylor Greene tanpa masker & stafnya memaki saya di lorong. Dia menargetkan saya & orang lain di media sosial. Saya memindahkan kantor saya dari kantornya demi keamanan tim saya," cuit Bush pada Jumat.

"Apa yang tidak dapat saya lakukan adalah terus melihat dan bertanya-tanya apakah seorang supremasi kulit putih di Kongres dengan nama Marjorie Taylor Greene atau siapapun - karena ada orang lain serupa - bahwa mereka melakukan sesuatu atau bersekongkol melawan kita," kata Bush kepada MSNBC

Greene, seorang perempuan kulit putih, menuduh Bush berbohong tentang masalah ini dan di Twitter menyebut Bush, yang merupakan perempuan kulit hitam, sebagai "pemimpin gerombolan teroris St. Louis Black Lives Matter".

Rep. @CoriBush is the leader of the St. Louis Black Lives Matter terrorist mob who trespassed into a gated neighborhood to threaten the lives of the McCloskey’s.

She is lying to you. She berated me.

Maybe Rep. Bush didn’t realize I was live on video, but I have the receipts. https://t.co/CJjnI3ZTjC pic.twitter.com/ZMLGOGjxKw