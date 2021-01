Pria Texas Didakwa karena Serbu Capitol AS dan Ancam Alexandria Ocasio-Cortez

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman AS mengungkap dakwaan minggu ini terhadap seorang pria Texas yang diduga menyerbu Capitol AS pada 6 Januari dan mengancam untuk membunuh anggota DPR AS dari Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez.

Pada Jumat jaksa penuntut meminta hakim untuk menahan pria bernama Garret Miller sebelum hadir di pengadilan, menurut catatan pengadilan. Mereka mengungkapkan lima dakwaan pidana di Pengadilan Distrik AS di Distrik Columbia terhadap Miller pada hari Rabu, termasuk karena membuat ancaman pembunuhan dan menyerbu gedung pemerintahan, dikutip dari Reuters, 24 Januari 2021.

Miller ditangkap pada Rabu dan sidang penahanan direncanakan pada Senin.

Gambar di media sosial yang diduga ditulis oleh Miller, yang tampaknya mengumumkan perjalanannya ke Capitol dan mengancam nyawa Ocasio-Cortez serta petugas Kepolisian Capitol, dikutip dalam pengajuan pengadilan.

Jaksa penuntut mengatakan Miller membuat banyak pernyataan yang mengancam secara online, termasuk satu contoh di mana dia berkomentar "lain kali kita membawa senjata" di video Twitter yang menunjukkan para perusuh keluar dari gedung Capitol.

Ketika perusuh masuk ke Capitol AS, Ocasio-Cortez khawatir rekan-rekannya di Kongres mungkin membocorkan lokasinya kepada massa, menempatkannya pada risiko penculikan atau lebih buruk, menurut video Instagram Live yang dia rekam pada 12 Januari.

Ocasio-Cortez juga mengatakan dia nyaris sangat dekat dengan perusuh dan menduga dirinya akan mati saat serangan pada 6 Januari.

Ocasio-Cortez mengatakan dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik untuk alasan keamanan, menurut akun video Washington Post. "Saya tidak tahu apakah saya akan bertahan hidup sampai akhir hari itu."

Seorang juru bicara Alexandria Ocasio-Cortez menolak berkomentar terkait dakwaan terhadap Miller.

