10 Prediksi di Serial The Simpsons yang Jadi Kenyataan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial animasi ikonik The Simpsons kembali menjadi sorotan berkat kemampuannya meramalkan peristiwa politik terbaru di Amerika Serikat.

Menurut CNA Lifestyle, episode Bart to the Future yang tayang pada 19 Maret 2000 menggambarkan karakter Bart Simpson yang melihat masa depan di 2030. Dalam episode ini, Bart menjadi musisi yang tidak sukses, sementara saudara perempuannya, Lisa, menjadi presiden wanita pertama.

Penonton menyadari kesamaan antara Lisa di episode ini dengan Wakil Presiden AS, Kamala Harris. Animasi tersebut menampilkan Lisa mengenakan setelan jas mirip dengan yang dikenakan Harris saat pelantikannya pada 2021, lengkap dengan kalung mutiara yang senada.

The Simpsons adalah serial animasi legendaris yang tidak hanya dikenal karena humor dan kritik sosialnya, tetapi juga karena kemampuannya yang mengejutkan untuk meramalkan masa depan. Dalam banyak episode, penggemar telah menemukan prediksi yang seolah-olah menggambarkan peristiwa nyata yang terjadi bertahun-tahun kemudian.

Kepresidenan Donald Trump (Season 11, Episode 17: Bart to the Future)

Dalam episode Bart to the Future yang tayang pada 2000, Lisa Simpson menjadi presiden dan menyebutkan bahwa ia mewarisi kekacauan anggaran dari Presiden Trump. Prediksi ini menjadi kenyataan ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS pada 2016. Bahkan, penulis episode ini, Al Jean menegaskan prediksi ini setelah Trump mencalonkan diri lagi pada 2024.

Milhouse Memprediksi Pemenang Nobel (Season 22, Episode 1: Elementary School Musical)

Dalam episode ini, Milhouse bertaruh bahwa ekonom Finlandia Bengt R. Holmstrom akan memenangkan Hadiah Nobel dalam Ekonomi. Prediksi ini terwujud pada 2016 ketika Holmstrom benar-benar memenangkan hadiah tersebut.

Tom Hanks dalam Iklan Pemerintah (The Simpsons Movie, 2007)

Tom Hanks tampil dalam The Simpsons Movie sebagai dirinya sendiri dalam sebuah iklan layanan masyarakat, mengatakan bahwa pemerintah AS telah kehilangan kredibilitasnya. Pada 2022, Hanks muncul dalam iklan pro-Joe Biden yang menyatakan optimisme tentang masa depan Amerika, menggemakan perannya dalam film.

Lady Gaga di Super Bowl (Season 23, Episode 22: Lisa Goes Gaga, 2017)

Episode ini menampilkan Lady Gaga melakukan pertunjukan akrobatik yang mirip dengan penampilannya di Super Bowl 2017. Episode tersebut memperlihatkan Gaga terbang dengan kawat, sama seperti yang dia lakukan dalam pertunjukan nyata.

Disney Membeli 20th Century Fox (Season 10, Episode 5: When You Dish Upon a Star)

Dikutip dari Hollywood Reporter, dalam episode ini, terlihat tanda 20th Century Fox yang bertuliskan A Division of Walt Disney Co. Prediksi ini menjadi kenyataan pada 2019 ketika Disney secara resmi mengakuisisi 20th Century Fox.

Skandal Korupsi FIFA (Season 25, Episode 16: You Don't Have to Live Like a Referee)

Homer menjadi wasit Piala Dunia dalam episode ini dan menolak suap, mengakibatkan kemenangan Jerman. Pada 2015, skandal korupsi besar mengguncang FIFA, dan Jerman memenangkan Piala Dunia 2014.

Pandemi COVID-19 (Season 4, Episode 21: Marge in Chains)

Dalam episode ini, Springfield dilanda pandemi flu Osaka yang berasal dari Jepang. Situasi ini mirip dengan pandemi COVID-19 yang bermula dari Cina dan menyebar ke seluruh dunia pada 2020.

Teknologi Smartwatch (Season 6, Episode 19: Lisa's Wedding)

Dalam episode ini, Lisa bertunangan dan calon suaminya berbicara melalui jam tangan pintar. Teknologi ini menjadi kenyataan pada 2014 ketika berbagai merek meluncurkan smartwatch dengan fitur serupa.

Autocorrect yang Salah (Season 6, Episode 8: Lisa on Ice)

Dalam episode ini, Apple Newton salah mengoreksi tulisan Beat up Martin menjadi Eat up Martha. Kesalahan autocorrect ini menjadi lelucon yang menginspirasi pengembangan fitur autocorrect pada perangkat Apple di masa depan.

Perjalanan Bawah Laut (Season 17, Episode 10: Homer's Paternity Coot)

Dalam episode ini, Homer dan ayahnya berusaha menemukan harta karun di kapal tenggelam menggunakan kapal selam mini. Pada 2023, dunia dikejutkan dengan hilangnya kapal selam OceanGate yang membawa penumpang untuk melihat reruntuhan Titanic, mirip dengan plot episode ini.

The Simpsons telah berulang kali membuktikan bahwa mereka mampu meramalkan masa depan dengan akurasi yang mengejutkan. Sebagai acara komedi, mereka berhasil menciptakan momen-momen yang kemudian menjadi kenyataan, sering kali lebih cepat daripada yang diperkirakan siapa pun.

