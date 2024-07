Ini Gaji Secret Service, Agen Khusus yang Mengawal Donald Trump

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Secret Service atau Dinas Rahasia Amerika Serikat dinilai gagal melindungi mantan presiden sekaligus calon presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dari aksi penembakan pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Mike Johnson, Ketua DPR AS yang dikuasai Partai Republik, mengatakan panel di majelis itu akan memanggil pejabat dari Dinas Rahasia, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan FBI untuk menghadiri sidang.

Panel pengawas DPR memanggil Direktur Dinas Rahasia Kimberly Cheatle untuk bersaksi pada 22 Juli 2024. Lantas, berapa perkiraan gaji Secret Service yang mengawal Donald Trump?

Menurut ZipRecruiter.com, gaji tahunan rata-rata untuk agen khusus Secret Service adalah US$65.642 atau sekitar Rp1,06 miliar (kurs Rp 16.151). Angka itu setara dengan US$31,56 per jam, US$1.262 per minggu, atau US$5.470 per bulan.

Perkiraan gaji terendah tahunan agen Badan Rahasia AS sebesar US$35.000 dan tertinggi sebesar US$104.500. Mayritas gaji agen lembaga itu berkisar antara US$52.000 hingga US$ 78.000 dengan penerima gaji teratas menghasilkan US$ 90.000 di seluruh Amerika Serikat.

Selain tugas-tugas yang diemban, perbedaan gaji pada agen Secret Service terjadi akibat penempatan wilayahnya. Berikut 10 kota di AS dengan gaji tertinggi untuk pekerjaan agen khusus Secret Service:

- Santa Clara, California: US$80.338 per tahun atau US$38,62 per jam.

- San Lorenzo, California: US$80.324 per tahun atau US$38,62 per jam.

- Federal Way, Washington: US$79.350 per tahun atau US$38,15 per jam.

- Washington DC: US$79.104 per tahun atau US$38,03 per jam.

- Gloucester, Massachusetts: US$77.834 per tahun atau US$37,42 per jam.

- Culver City, California: US$77.770 per tahun atau US$37,39 per jam.

- Burlingame, California: US$ 77.735 per tahun atau US$ 37,37 per jam.

- San Francisco, California: US$77.405 per tahun atau US$37,21 per jam.

- Beverly Hills, California: US$76.217 per tahun atau US$36,64 per jam.

- Lacey, Washington: US$76.060 per tahun atau US$36,57 per jam.

Secret Service Salah Satu Penegak Hukum Tertua

Secret Service sendiri merupakan salah satu lembaga penegak hukum federal tertua di AS yang didirikan pada 1865. Awalnya, lembaga itu dibentuk untuk memberantas aksi pemalsuan uang yang merajalela guna menstabilkan sistem ekonomi yang masih muda.

Para pendukung Trump mengecam Secret Service, yang bertanggung jawab melindunginya sebagai mantan presiden AS. Miliarder Elon Musk meminta pimpinan lembaga itu untuk mengundurkan diri.

"Bagaimana seorang penembak jitu dengan perlengkapan senapan lengkap diperbolehkan merangkak ke atap terdekat dengan calon presiden?" tanya aktivis sayap kanan Jack Posobiec di situs media sosial X.

