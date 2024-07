Ratu Judi Keturunan Israel Dukung Donald Trump Jadi Presiden AS, Siapa Dia?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder kasino dan donatur besar Partai Republik Miriam Adelson akan menjadi pendukung utama calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia disebut akan memberi dukungan finansial besar terhadap Donald Trump.

Dilansir Reuters, Adelson akan menjadi "donor utama" Donald Trump, menurut Dave Carney, seorang ahli strategi Partai Republik yang akan memimpin kelompok tersebut. "Tujuan kami adalah mengumpulkan lebih banyak dari yang kami lakukan terakhir kali, yaitu sekitar US$ 100 juta," katanya kepada Reuters. Adelson juga pendukung Trump sebelumnya.

Baca Juga: Penyiar Radio Dipecat karena Wawancara Joe Biden

Ia menolak menyebutkan berapa banyak yang akan disumbangkan Adelson untuk pencalonan Donald Trump itu.

Berita tentang keterlibatan Adelson pertama kali dilaporkan oleh Politico. Seorang juru bicara Adelson tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi soal donasi kepada Trump ini.

Dilansir dari Times of Israel, Adelson adalah seorang dokter kelahiran Israel yang keluarganya, menurut perkiraan Forbes, memiliki kekayaan bersih sekitar US$ 29,5 miliar. Ia adalah salah satu donatur terbesar bagi kandidat Republik.

Baca Juga: Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

Ia memilih untuk tidak ikut dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, tetapi kini berkomitmen untuk membantu Donald Trump merebut kembali Gedung Putih dalam pemilihan November mendatang.

Trump untuk pertama kalinya pada bulan April mengungguli Joe Biden yang merupakan pesaingnya dari Partai Demokrat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adelson dan mendiang suaminya memberikan sumbangan terbanyak, lebih dari US$ 218 juta, untuk kepentingan Partai Republik dan konservatif dalam siklus pemilu AS 2020, menurut Center for Responsive Politics.

Keluarga Adelson dikenal karena kegiatan filantropi dan usaha bisnis mereka di Israel serta sumbangan untuk tujuan-tujuan Yahudi. Sheldon Adelson, yang meninggal pada tahun 2021, mengepalai perusahaan kasino Las Vegas Sands Corp. Reuters menyebutkan, selain Adelson, Trump didukung para donatur besar termasuk pemilik hotel Robert Bigelow.

Adelson dan almarhum suaminya adalah pasangan yang sangat pro-Israel. Mereka pernah menyumbang US$ 90 juta kepada Super PAC selama pemilihan presiden 2020. Saat itu mereka termasuk di antara para donatur terbesar Trump. Mereka juga mendukung Trump selama pemilihan 2016 dan memimpin para pendukung pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.

REUTERS | TIMES OF ISRAEL

Pilihan editor: Presiden Macron Tolak Pengunduran Diri PM Gabriel Attal Usai Pemilu Legislatif Prancis