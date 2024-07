Indonesia Mengutuk Serangan Terbaru Israel di Sekolah UNRWA yang Tewaskan 16 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia ada Senin, 8 Juli 2024 yang mengutuk keras serangan terbaru Israel terhadap sekolah al-Jaouni yang dioperasikan badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah. Serangan itu dilancarkan pada Sabtu, 6 Juli 2024, menewaskan belasan orang warga Palestina dan melukai puluhan orang lainnya.

“Indonesia mengutuk keras serangan biadab Israel terhadap sekolah al-Jaouni di kamp pengungsi Nuseirat yang dioperasikan UNRWA di Gaza Tengah (6/7),” demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

Indonesia strongly condemns Israel's barbaric attack on al-Jaouni school in the Nuseirat refugee camp operated by UNRWA in Central Gaza (6/7).

Israel continues to commit atrocities & violate international law, causing civilian casualties continue to rise.

Are such atrocities…