Pendukung Trump Kibarkan Bendera AS Terbalik, Protes Vonis Bersalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bendera Amerika Serikat yang dikibarkan terbalik muncul di luar rumah dan di media sosial pada Jumat. Ini dilakukan pendukung mantan presiden AS Donald Trump setelah juri di pengadilan New York menjatuhkan putusan bersalah bersejarah terhadap politikus Partai Republik tersebut.

Perwakilan Partai Republik di Kongres AS Marjorie Taylor Greene dan penyanyi musik country Jason Aldean termasuk di antara tokoh Amerika yang mengibarkan bendera terbalik, simbol kesusahan atau protes di Amerika selama lebih dari 200 tahun.

Simbol tersebut, yang populer di kalangan pendukung setia Trump sejak kekalahannya pada pemilu 2020, meledak di akun media sosial pro-Trump setelah ia divonis bersalah pada Kamis. Taipan propeti berusia 71 tahun itu dinyatakan bersalah karena memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno untuk mempengaruhi pemilu presiden 2016 secara ilegal.

Beberapa menit setelah putusan, Greene, seorang loyalis Trump, memasang bendera AS terbalik di akun X-nya. Pada Jumat sore, lebih dari 8 juta orang telah melihatnya.

Aldean memasang bendera terbalik di akun Instagram-nya, bertuliskan: "Masa-masa menakutkan di negara kita saat ini, kawan." Dia menambahkan: "Jika ada waktu untuk angkat bicara, SEKARANG! Jangan salah. Kita berada dalam masalah."

Don Tapia, mantan duta besar Trump untuk Jamaika dan pendonor Partai Republik, mengibarkan bendera terbalik di luar rumahnya di Arizona.

Dia mengatakan dia telah menerima panggilan telepon dukungan dan pengendara membunyikan klakson ketika mereka lewat. “Akan beralih kembali pada Minggu ke bendera biasa,” katanya kepada Reuters melalui pesan teks.

Dan Bongino, pembawa acara bincang-bincang radio konservatif yang mewawancarai Trump di acaranya pada Rabu, memasang bendera AS terbalik di akun X-nya setelah putusan tersebut. Postingannya dilihat 250.000 kali pada Jumat petang.

Proud Boys cabang Miami, sebuah kelompok militan sayap kanan, memasang bendera terbalik di saluran pesan Telegram, begitu pula kelompok serupa bernama Patriot Voice, dengan kata-kata: "Dalam kesusahan yang mengerikan."

Di internet yang pro-Trump, beberapa pendukungnya menyerukan kerusuhan, revolusi, dan pembalasan dengan kekerasan.

Pengibaran bendera terbalik secara simbolis menarik perhatian nasional ketika New York Times melaporkan pada pertengahan Mei bahwa bendera AS yang terbalik dikibarkan di luar rumah Hakim Mahkamah Agung AS Samuel Alito.

Ini terjadi beberapa minggu setelah penyerangan pada 6 Januari 2021 Gedung Capitol oleh para pendukung Trump yang melakukan kerusuhan sebagai protes atas kekalahannya dalam pemilu 2020.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Alito, seorang konservatif yang ditunjuk oleh mantan Presiden Partai Republik George W. Bush, mengatakan kepada Times bahwa dia "tidak terlibat apa pun dalam pengibaran bendera". Dia mengatakan istrinya mengibarkan bendera terbalik karena perselisihan lingkungan.

Trump, mantan presiden pertama yang dihukum karena kejahatan, mengatakan pada Jumat bahwa dia akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dia bersaing ketat dengan Presiden Demokrat Joe Biden menjelang pertandingan ulang pemilu mereka pada 5 November.

Bendera AS yang dikibarkan terbalik pertama kali digunakan oleh para pelaut pada 1700-an untuk menandakan adanya bahaya, kata sejarawan kepresidenan Timothy Naftali. Sejak itu, simbol ini telah mengambil sejarah panjang simbolisme politik di kalangan kiri dan kanan Amerika.

Senjata ini digunakan dalam gerakan anti-perbudakan pada pertengahan 1800-an dan dibawa oleh pengunjuk rasa anti-Perang Vietnam pada 1960-an, kata Naftali, seorang profesor di School of International and Public Affairs di Universitas Columbia.

Dia mengatakan sungguh ironis ketika pengunjuk rasa Perang Vietnam membalikkan bendera atau membakarnya, Partai Republik pada umumnya mengecam hal tersebut.

“Kita sekarang hidup di era di mana konspirasi terdalam dan paling mematikan mengenai hakikat Konstitusi kita berada di pihak sayap kanan. Membalikkan bendera adalah bagian dari hal itu,” katanya.

Bendera AS terbalik dikibarkan oleh beberapa orang yang memprotes pembunuhan George Floyd, seorang pria kulit hitam, oleh seorang petugas polisi kulit putih Minnesota pada 2020.

Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memprotes keputusan Mahkamah Agung AS pada 2022 yang mengakhiri hak federal untuk melakukan aborsi.

Pilihan Editor: Vonis Bersalah Donald Trump Membuat Marah Sejumlah Pendonor Partai Republik



REUTERS