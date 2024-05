Unjuk Rasa Pro-Palestina di Amstredam Berakhir Ricuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian antihuru-hara di Amsterdam Belanda bentrok dengan unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina dari Universitas Amsterdam pada Rabu, 8 Mei 2024. Demonstrasi pro-Palestina ditujukan untuk menolak perang Gaza yang dilakukan Israel.

Demonstran menggunakan batu, meja, kayu, dan alat pemadam kebakaran untuk memukul mundur aparat kepolisian antihuru-hara. Rekaman video Reuters memperlihatkan aparat keamanan menggunakan perlengkapan antihuru-hara untuk memukuli demonstran, merobohkan barikade dan menyeret mahasiswa agar menjauh dari area protes. Tindakan aparat itu diteriaki ‘shmae on you!’.

Bentrok ini menggaris bawahi tingginya ketegangan di sejumlah kampus di Eropa setelah berminggu-minggu gelombang unjuk rasa pro-Palestina di puluhan kampus di Amerika Serikat yang menyerukan gencatan senjata dalam perang Gaza.

Sebelumnya unjuk rasa pro-Palestina di Universitas California Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat, pada Minggu, 28 April 2024, juga berakhir ricuh. Bentrok tersebut bermula ketika pengunjuk rasa pro-Israel memprovokasi kubu pro-Palestina sehingga kedua pihak adu jotos

Seorang pendukung pro-Israel melontarkan komentar cacian kepada pengunjuk rasa mahasiswa pro-Palestina yang melanjutkan demonstrasi mendukung Palestina. Mulanya, orang tersebut membawa bendera Israel dan AS.

Kemudian, mencoba membangunkan orang-orang Kamp Solidaritas Gaza di kampus di Los Angeles pada tengah malam, menurut rekaman yang diposting di media sosial. Sebelumnya, perkemahan tersebut didirikan oleh mahasiswa UCLA untuk menentang perang Israel yang sedang berlangsung terhadap wilayah Palestina di Gaza.

Menurut pejabat UCLA, sebelum terjadi bentrok, Kamp Solidaritas Gaza sebagian besar berlangsung damai. Ia juga mengatakan pihaknya akan mencari penghasut atau provokator bentrok tersebut.

Sedangkan pada Selasa, 30 April 2024, polisi di New York sempat menangkap aktivis pro-Palestina yang menduduki sebuah gedung di Universitas Columbia, Mereka juga membongkar kamp solidaritas Palestina dari kampus Ivy League.

Polisi juga sempat menangkap sekitar 300 orang di Columbia dan City College of New York, kata Walikota New York, Eric Adams. Banyak dari mereka yang ditangkap didakwa melakukan pelanggaran dan kejahatan kriminal.

Sumber: Reuters

