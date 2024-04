Aktivis Palestina Meninggal karena Kanker, 38 Tahun Mendekam di Penjara Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Walid Daqqah, seorang novelis dan aktivis Palestina yang menghabiskan 38 tahun di penjara Israel, meninggal pada Minggu karena kanker, menurut laporan media. Selama di penjara, ia menulis beberapa buku, termasuk cerita anak-anak.

Daqqah, 62 tahun, meninggal di pusat medis Shamir dekat Tel Aviv. Dia didiagnosis menderita kanker sumsum tulang langka pada Desember 2022 dan sebelumnya menderita leukemia.

Daqqah, seorang warga negara Israel, ditangkap pada Maret 1986 dan dipenjara karena menjadi anggota sel bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang disalahkan atas penculikan dan pembunuhan seorang tentara Israel pada 1984.

Hukuman seumur hidupnya dikurangi menjadi 37 tahun, namun dua tahun tambahan ditambahkan pada 2018 setelah ia mencoba menyelundupkan ponsel ke penjara. Dia dijadwalkan dibebaskan pada Maret 2025.

Pada 1999, ia menikah saat berada di balik jeruji besi. Bersama istrinya, Sana Salameh, ia menyambut seorang putri – Milad – pada 2020, yang dikandung setelah spermanya diselundupkan keluar penjara.

“Petugas Israel di dalam penjara mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan mengizinkannya memiliki anak, namun dia menang karena memiliki Milad,” kata istrinya kepada Al Jazeera.

Setahun kemudian Daqqa didiagnosis menderita myelofibrosis – suatu bentuk kanker sumsum tulang langka yang mengganggu produksi sel darah normal tubuh. Kelompok hak asasi manusia mulai menekan Israel untuk membebaskannya dengan alasan medis.

Tahun lalu, Addameer, sebuah kelompok hak asasi manusia yang mendukung tahanan Palestina, mengatakan bahwa Daqqa “sangat membutuhkan perhatian medis yang mendesak”, menuduh pihak berwenang Israel menolak perawatan yang diberikan kepadanya, dan menyerukan “pembebasan segera”.

Permintaan pembebasan bersyarat medis ditolak, menurut Klub Tahanan Palestina, sebuah asosiasi warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Amnesty International pada Sabtu mengulangi seruannya untuk pembebasannya. “Sejak 7 Oktober 2023, Walid Daqqah telah disiksa, dipermalukan, kunjungan keluarga ditolak dan semakin banyak diabaikan secara medis,” kata kelompok tersebut.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Ramallah untuk mengenang salah satu tahanan Palestina paling terkemuka itu.

Kantor berita Palestina Wafa menggambarkan Daqqa sebagai “pejuang kemerdekaan”, sementara Hamas mengatakan bahwa mereka memperbarui “perjanjian dengan para tahanan sampai mereka mendapatkan kebebasan”, menyusul berita kematiannya.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mencatat bagaimana kematian Daqqa “terjadi di penjara pendudukan”.

Pada Minggu, setelah berita kematian Daqqa diumumkan oleh Israel, penghormatan mengalir di media sosial untuk mengenang dia dan karyanya.

“Dia adalah salah satu intelektual tahanan yang paling terkemuka, dengan beberapa karyanya, terutama 'Melting the Consciousness', 'Parallel Time', dan novel 'The Secret of the Oil Story', yang menerima penghargaan lokal dan Arab,” Lema , seorang diplomat di Misi Palestina untuk Uni Eropa, mengatakan dalam sebuah postingan di X.

“Daqqa meninggalkan warisan sebagai pahlawan Palestina,” katanya.

Menteri Keamanan Nasional Israel yang juga tokoh ektremis kanan Itamar Ben-Gvir – yang bertanggung jawab atas Layanan Penjara Israel – mengatakan bahwa Israel “tidak menangis” atas kematian Daqaa, yang ia sebut sebagai “teroris”.

Dalam sebuah postingan di media sosial, dia mengatakan bahwa kehidupan Daqqa telah berakhir secara alami dan itu bukan bagian dari “hukuman mati bagi teroris” sebagaimana “seharusnya”.

Otoritas penjara Israel secara teratur menunda pemeriksaan dan operasi mendesak bagi tahanan Palestina selama bertahun-tahun, menurut kelompok tahanan.

Dokter spesialis tidak selalu tersedia, kecuali dokter gigi, dan “obat pereda nyeri yang dijual bebas diberikan sebagai obat untuk hampir semua masalah kesehatan”, kata kelompok hak asasi manusia dalam laporan bersama kepada PBB.

Setidaknya 10 warga Palestina telah tewas di penjara Israel sejak perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, menurut Wafa. Namun penyelidikan media Israel Haaretz mengatakan bahwa jumlahnya sebenarnya setidaknya 27 orang.

Sebelumnya, pada 2020, empat tahanan Palestina tewas dalam tahanan Israel; dan pada November 2021, tahanan Palestina Sami Umour, 39, meninggal setelah penundaan selama berbulan-bulan dalam operasi yang sangat dibutuhkan karena masalah jantung serius yang dideritanya.

Keterlambatan dalam memutuskan kasus Daqqa dan tahanan sakit lainnya digambarkan oleh Qadura Fares, direktur Masyarakat Tahanan Palestina, LSM utama hak-hak tahanan Palestina, sebagai kebijakan “pembunuhan yang lambat dan sistematis”.

Tahanan Palestina yang paling terkenal di Israel adalah Marwan Barghouti, mantan pemimpin Fatah yang dijatuhi hukuman karena perannya dalam serangan anti-Israel di awal tahun 2000an, dan telah menghabiskan 20 tahun di balik jeruji besi.

Para pendukungnya berharap dia akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan yang disepakati pada November 2023 antara Israel dan Hamas. Ini beberapa minggu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, ketika 80 sandera Israel dan 240 tahanan Palestina dibebaskan.

Tidak ada kesepakatan lebih lanjut yang dicapai meskipun negosiasi tidak langsung ditengahi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir.

AL ARABIYA | AL JAZEERA