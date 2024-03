Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

Inggris pada Kamis, 21 Maret 2024, mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto atas kemenangan dalam pemilu 2024. Ucapan itu disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan dipublikasi lewat platform X.

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey kepada Prabowo lewat rekaman video. Dia meyakinkan, Inggris berdiri bersama Indonesia untuk membela nilai-nilai demokras.

Congratulations President Elect @Prabowo on your victory in the Indonesian Presidential Election.

The UK/Indonesia relationship marks its 75th anniversary this year and we look forward to developing a genuine strategic partnership in the years ahead.