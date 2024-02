Hizbullah Janjikan Ini jika Hamas Setuju Gencatan Senjata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hizbullah Lebanon akan menghentikan tembakan ke Israel jika sekutunya di Palestina, Hamas, menyetujui proposal gencatan senjata dengan Israel di Gaza - kecuali pasukan Israel terus menembaki Lebanon, dua sumber yang mengetahui pemikiran Hizbullah mengatakan kepada Reuters pada Selasa, 27 Februari 2024.

Hizbullah hampir setiap hari melakukan baku tembak dengan Israel di perbatasan selatan Lebanon sejak 8 Oktober, sehari setelah serangan berdarah Hamas di Israel selatan yang memicu serangan darat, udara dan laut Israel yang sengit di Jalur Gaza.

Gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel untuk memungkinkan pembebasan sandera dan tahanan menyebabkan satu minggu tenang di perbatasan Lebanon-Israel pada akhir November.

Hamas kini mempertimbangkan proposal baru, yang disetujui oleh Israel pada pembicaraan dengan mediator di Paris pekan lalu, untuk kesepakatan yang akan menunda pertempuran selama 40 hari, yang akan menjadi perpanjangan jeda pertama dari perang yang telah berlangsung selama lima bulan.

“Saat Hamas mengumumkan persetujuannya terhadap gencatan senjata, dan saat gencatan senjata diumumkan, Hizbullah akan mematuhi gencatan senjata tersebut dan akan segera menghentikan operasi di wilayah selatan, seperti yang terjadi sebelumnya,” salah satu dari dua sumber yang dekat dengan kelompok Muslim Syiah, yang bersenjata lengkap.

Namun jika Israel terus menembaki Lebanon, Hizbullah tidak akan ragu untuk melanjutkan pertempuran, kata kedua sumber tersebut.

Kantor media Hizbullah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan awal bulan ini bahwa serangan kelompok tersebut terhadap Israel hanya akan berakhir ketika agresi Israel terhadap Gaza berakhir.

Hizbullah adalah salah satu dari beberapa kelompok yang bersekutu dengan Iran di Timur Tengah yang telah terlibat sejak perang Gaza dimulai, melakukan kampanye yang mereka katakan bertujuan untuk mendukung warga Palestina yang dibombardir Israel di Gaza.

Kelompok Houthi di Yaman telah menembaki kapal-kapal di Laut Merah, sehingga memicu serangan AS terhadap kelompok tersebut, dan kelompok-kelompok Irak yang didukung Iran telah menembaki pasukan AS di pangkalan-pangkalan di Irak, Suriah, dan Yordania. Serangan pesawat tak berawak akhir bulan lalu di timur laut Yordania menewaskan tiga tentara AS, yang memicu serangan balasan AS.