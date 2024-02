CIA Beri Dana dan Latih Mata-mata Ukraina, Siapa yang Diuntungkan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jauh sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, CIA telah berinvestasi pada agen rahasia Ukraina. CIA dan organisasi intelijen AS lainnya mengumpulkan informasi intelijen untuk serangan rudal yang ditargetkan, memantau pergerakan tentara Rusia, dan membantu jaringan spionase. Selama lebih dari satu dekade, Amerika Serikat telah mempertahankan kolaborasi intelijen rahasia dengan Ukraina, yang kini penting bagi upaya kedua negara untuk menghadapi Rusia.

Adam Entous dan Michael Schwirtz dari The New York Times mengadakan wawancara dengan berbagai sumber dari Ukraina, Eropa, dan AS, yang mengarahkan mereka untuk mengetahui bahwa CIA mendanai dan melengkapi pangkalan-pangkalan tersembunyi di mana pasukan Ukraina mengawasi satelit mata-mata Rusia dan mendengarkan diskusi antara komandan Rusia.

Kerja Sama selama Perang

Kolaborasi intelijen antara Washington dan Kiev sangat penting bagi kapasitas Ukraina untuk berperang. CIA dan organisasi intelijen AS lainnya mengumpulkan informasi intelijen untuk serangan rudal yang ditargetkan, memantau pergerakan tentara Rusia, dan membantu jaringan spionase.

Namun, kerja sama ini tidak terbentuk selama perang, dan tidak hanya Ukraina yang mendapat manfaat darinya.

Stasiun pendengar di hutan lebat Ukraina adalah bagian dari jaringan situs mata-mata yang didukung CIA yang dibangun selama delapan tahun terakhir, yang mencakup 12 pos rahasia di dekat perbatasan Rusia.

CIA Hengkang Sebelum Invasi Rusia

Program Badan Intelijen Pusat AS dimulai pada 2014 ketika konflik di Donbas dimulai, namun pemerintahan Biden menarik semua personel CIA dari Ukraina sebelum Rusia memulai operasi militernya di negara tersebut, tambah laporan itu, mengutip mantan pejabat.

Washington menjalankan program pelatihan rahasia CIA dari garis depan timur Ukraina, dan hal ini dimungkinkan melalui aset-aset yang sudah ada sebelumnya untuk badan tersebut, yang membuat mereka tidak dapat tinggal di sana tanpa penetapan hukum baru, menurut Yahoo News.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa CIA mengirimkan sejumlah kecil perwira paramiliternya, yang tidak melebihi selusin, ke Ukraina timur sebagai bagian dari program pelatihannya.