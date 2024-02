Annie Lennox Serukan Gencatan Senjata Gaza di Ajang Grammy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Skotlandia Annie Lennox mengakhiri penampilannya di Grammy Awards 2024 dengan permohonan perdamaian di Gaza.

Sambil mengangkat tinjunya ke udara, penyanyi-penulis lagu berusia 69 tahun itu menyatakan, “Artis yang mendukung gencatan senjata. Perdamaian di dunia,” sebuah proklamasi yang disambut dengan sorak-sorai dari penonton yang bertabur bintang.

Lennox, yang pertama kali terkenal secara internasional dengan lagu Eurythmics-nya Sweet Dreams (Are Made of This) pada 1983, membawakan Nothing Compares 2 U sebagai bagian dari montase In Memoriam ajang tersebut, untuk menghormati mendiang temannya, penyanyi Irlandia Sinead O' Connor.

O'Connor, yang merupakan aktivis politik vokal sepanjang karirnya, meninggal pada usia 56 tahun pada Juli lalu.

Gerakan Artis untuk Gencatan Senjata dimulai pada bulan-bulan terakhir tahun lalu, sebagai tanggapan terhadap perang Israel Hamas, dengan sejumlah musisi, aktor, pembuat film, dan seniman multidisiplin terkemuka lainnya ikut menandatangani pesan kepada Presiden AS Joe Biden yang menuntut diakhirinya terhadap konflik dan fokus yang lebih besar pada bantuan kemanusiaan.

“Kami berkumpul sebagai seniman dan advokat, namun yang paling penting adalah sebagai umat manusia yang menyaksikan hilangnya nyawa dan kengerian yang terjadi di Israel dan Palestina,” demikian pernyataan di situs kolektif tersebut, yang terakhir diperbarui pada 24 Januari.

Beberapa tokoh terkemuka yang menambahkan namanya ke dalam daftar antara lain Ben Affleck, Jennifer Lopez, Jenny Ortega, Bella Hadid, Yara Shahidi, dan Andrew Garfield.

“Kami meminta, sebagai Presiden Amerika Serikat, Anda dan Kongres AS menyerukan segera deeskalasi dan gencatan senjata di Gaza dan Israel sebelum ada korban jiwa lagi. Lebih dari 25.000 orang telah terbunuh selama tiga bulan terakhir, dan lebih dari 60.000 orang terluka – angka-angka yang diketahui oleh siapa pun yang mempunyai hati nurani adalah sebuah bencana besar.

“Kami percaya semua kehidupan adalah suci, tidak peduli agama atau etnis dan kami mengutuk pembunuhan warga sipil Palestina dan Israel,” bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut selanjutnya menyerukan semua pemimpin dunia untuk mempercepat gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera dan membantu bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan di Gaza.

“Kami membela kebebasan, keadilan, martabat dan perdamaian bagi semua orang – dan keinginan mendalam untuk menghentikan lebih banyak pertumpahan darah,” lanjut pernyataan tersebut. “Kami menolak menceritakan kisah diam kami kepada generasi mendatang, bahwa kami hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa pun. Seperti yang dikatakan koordinator bantuan darurat Martin Griffiths kepada UN News, ‘Sejarah sedang menyaksikan.’”

Lennox bukan satu-satunya artis yang menunjukkan dukungan terhadap gerakan tersebut di Grammy. Anggota supergrup indie Boygenius – Phoebe Bridgers, Julian Baker dan Lucy Dacus – mengenakan setelan putih serasi di karpet merah yang masing-masing dihiasi dengan pin Artists For Ceasefire berwarna merah.

Baker adalah salah satu penandatangan pernyataan di situs kolektif tersebut, tetapi nama Bridgers dan Dacus sebelumnya tidak terdaftar.

