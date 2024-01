Profil Menlu Retno Marsudi yang Walk Out saat Dubes Israel Pidato di PBB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi atau Menlu Retno dan sejumlah delegasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meninggalkan ruang siang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu, 24 Januari 2024. Hal itu dilakukan saat Duta Besar Israel Gilad Erdan memulai pidato pertemuan tingkat menteri tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan sejumlah anggota delegasi OKI kompak ke luar dari ruang sidang begitu Erdan akan berbicara.

“Wakil tetap Israel tidak berada di ruangan ketika Indonesia dan sejumlah negara OKI menyampaikan pernyataan. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah anggota OKI tidak ada di ruangan saat Watap Israel menyampaikan pernyataan,” kata Iqbal melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Januari 2024.

Lantas, seperti apa sosok Retno Marsudi? Berikut profil dan jejak kariernya.

Profil Retno Marsudi

Retno Lestari Priansari Marsudi lahir di Semarang pada 27 November 1962. Menlu Retno adalah perempuan pertama yang dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri pada 27 Oktober 2014.

Retno merupakan lulusan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1985. Dia juga menempuh pendidikan tinggi bidang studi Undang-Undang Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Den Haag, Belanda dan Studi Hak Asasi Manusia di University of Oslo, Norwegia.

Retno menikahi Agus Marsudi, yang merupakan lulusan arsitek UGM dan Universitas Delft. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Dyota Marsudi yang bekerja sebagai Direktur Eksekutif di sebuah perusahaan modal ventura dan Bagas Marsudi yang berprofesi sebagai dokter.

Retno bergabung dengan Kemlu RI sejak 1986 dan pernah bertugas di berbagai unit kerja. Diantaranya di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra (1990-1994) dan di Den Haag (1997-2001). Selanjutnya, Retno ditugaskan sebagai Direktur Kerja Sama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa (2001-2003).

Perempuan yang tahun ini berusia 62 tahun tersebut juga pernah ditugaskan sebagai Direktur Eropa Barat (2003-2005), Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia (2005-2008), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (2008-2012), dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda (2012-2014).

Penghargaan Retno Marsudi

Selain dikenal aktif menyuarakan kemerdekaan bagi Palestin, Retno Marsudi tercatat beberapa kali meraih penghargaan, berikut daftarnya:

- Malalai Medal of Honor dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada 1 Maret 2020.

- Penghargaan Khusus untuk Diplomasi Kemanusiaan dari Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Human Initiative pada 19 Desember 2018.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Anugerah Perhimpunan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Indonesia Tahun 2018 untuk kategori Pejabat Pemerintah pada 10 Desember 2018.

- Penghargaan Tokoh Publik Terbaik dari iNews Indonesia Awards 2018 pada 15 November 2018.

- Elle Style Awards 2018 kategori Outstanding Achievement pada Oktober 2018.

- El Sol del Perú (Matahari Peru) pada 24 Mei 2018.

- Penghargaan Perlindungan Buruh Migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada 18 Desember 2017.

- Penghargaan Agen Perubahan untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dari PBB pada 21 September 2017.

- The Ridder Gootkruis di de Orde van Oranje-Nassau, Belanda, 12 Januari 2015.

- The Order of Merit (Grand Officer - the Second Highest Decoration) di Norwegia, Desember 2011.

MELYNDA DWI PUSPITA | TEMPO | KEMLU.GO.ID

Pilihan editor: Konflik Palestina-Israel, Mayoritas Anggota Senat Demokrat Dukung Solusi Dua Negara