Wakil Perdana Menteri Belgia Sarankan Gugat Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Belgia Petra De Sutter pada Selasa, 9 Januari 2024, menyarankan agar Pemerintah Belgia mengambil langkah melawan Israel. Sebab Belgia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan penderitaan warga Gaza.

“Kita harus mengambil tindakan melawan ancaman genosida. Saya ingin Belgia mengambil langkah nyata di International Court of Justice (ICJ) mengikuti langkah Afrika Selatan. Saya akan mengajukan ini ke Pemerintah Belgia,” kata De Sutter.

Pada Kamis, 11 Januari 2024, ICJ akan menggelar sidang gugatan melawan Israel yang dilayangkan Afrika Selatan, dimana Petoria mengatakan Tel Aviv telah melakukan genosida terhadap warga Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023. Sedangkan pada Jumat 12 Januari 2024, Israel akan melakukan pembelaan dan putusan akan kasus ini akan diputuskan pada akhir bulan ini.

Belgium cannot stand by and watch the immense human suffering in Gaza. We must act against the threat of genocide.

I want Belgium to take action at the International Court of Justice, following the lead of South Africa.

I will propose this within the Belgian government. #begov