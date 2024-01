Rektor Universitas Harvard Mundur, Dampak Perang Israel Hamas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Harvard, Claudine Gay mengundurkan diri di tengah tuduhan dan kritik plagiarisme dalam sidang kongres. Dia mundur setelah terjerat kasus akibat meningkatnya anti-semit terhadap Yahudi di tengah Perang Israel Hamas. Gay sebelumnya tidak bisa menjawab tentang genosida terhadap orang Yahudi di kampus akan melanggar kebijakan perilaku sekolah.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa, Gay menulis, “Dengan berat hati tetapi dengan cinta yang mendalam untuk Harvard, saya menulis untuk menyampaikan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai presiden.”

“Sungguh menyedihkan jika ada keraguan terhadap komitmen saya untuk menghadapi kebencian dan menjunjung tinggi ketelitian ilmiah dan menakutkan untuk menjadi sasaran serangan pribadi serta ancaman yang dipicu oleh kebencian rasial,” ujarnya.

Gay adalah rektor kulit hitam pertama di Harvard dalam 387 tahun. Ia menjabat sejak Juli 2023.

Namun bulan lalu, Gay, bersama dengan presiden Massachusetts Institute of Technology dan University of Pennsylvania, mendapat kecaman atas tanggapan pengacara terhadap pertanyaan dari perwakilan Partai Republik New York Elise Stefanik. Dia menanyakan apakah menyerukan genosida orang Yahudi akan melanggar kode etik perguruan tinggi.

Ketiga rektor tersebut telah dipanggil ke hadapan Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR yang dipimpin Partai Republik. Mereka diminta menjawab tuduhan bahwa universitas gagal melindungi mahasiswa Yahudi mengingat meningkatnya anti-Semitisme menyusul serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa warga Palestina.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gay mengatakan bahwa hal tersebut bergantung pada konteksnya, ketika “ucapan bersinggungan dengan perilaku, hal tersebut melanggar kebijakan kami”.

Namun jawabannya mendapat reaksi keras dari Partai Republik dan Demokrat. Lebih dari 70 anggota parlemen, termasuk dua anggota Partai Demokrat, menyerukan pengunduran dirinya. Desakan untuk mundur diungkapkan pula oleh beberapa alumni Harvard dan donatur terkemuka. Namun, lebih dari 700 anggota fakultas Harvard menandatangani surat yang mendukung Gay.

Gay kemudian meminta maaf kepada Harvard Crimson atas komentarnya itu. Dia mengatakan bahwa dia terjebak dalam perdebatan sengit dan gagal mengutuk ancaman kekerasan terhadap mahasiswa Yahudi.

“Apa yang seharusnya saya lakukan pada saat itu adalah kembali ke kebenaran yang saya miliki, yaitu seruan untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas Yahudi – ancaman terhadap mahasiswa Yahudi – tidak memiliki tempat di Harvard, dan tidak akan pernah dibiarkan begitu saja,” kata Gay.

Namun insiden tersebut merusak nama baik Gay di Universitas Harvard dan menebarkan perselisihan di kampus.

Pekan lalu, Rabbi David Wolpe mengundurkan diri dari komite anti-Semitisme yang dibentuk oleh Gay. Dia mengatakan di X bahwa peristiwa di kampus dan kesaksian yang sangat tidak memadai memperkuat alasannya untuk mundur.

Harvard Corporation mengatakan bersedih atas pengunduran diri Gay. Harvard juga menyatakan berterima kasih kepada Gay atas komitmennya terhadap kampus ini.

AL JAZEERA | REUTERS

