4 Ribu Warga Palestina Diduga Ditahan Israel Sejak 7 Oktober 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi HAM yang fokus menangani tahanan warga negara Palestina, dalam sebuah pernyataan bersama pada Rabu, 13 Desember 2023, mengungkap militer Israel telah menahan 4 ribu warga negara Palestina sejak 7 Oktober 2023. Israel telah melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat setelah 7 Oktober 2023, di antaranya melakukan penahanan, kekerasan pada para tahanan di dalam penjara-penjara Israel termasuk penyiksaan sistematik dan pelecehan.

Pernyataan bersama itu, dibuat oleh The Prisoners’ and Ex-Prisoners’ Affairs Authority, the Palestinian Prisoners’ Club, the Addameer Prisoner Support and Human Rights Association dan the Wadi Hilweh Centre di Yerusalem. Penahanan setelah 7 Oktober 2023 itu, adalah yang tertinggi dalam catatan Pemerintah Kota Hebron, yakni sebuah wilayah di selatan Tepi Barat. Di area selatan Tepi Barat, sekitar seribu orang ditahan, di antara jumlah itu sekitar 150 orang perempuan dan 255 anak-anak.

Bukan hanya itu, wartawan pun ikut menjadi sasaran penahanan. Sejak 7 Oktober 2023, 45 wartawan di Palestina ditahan, di mana dari jumlah tersebut 32 orang masih ditahan hingga berita ini diturunkan. Otoritas Israel menerbitkan 2 ribu surat perintah penahanan, termasuk surat perintah yang baru dan revisi untuk tanggal yang sudah lewat.

Ada enam tahanan Palestina yang meninggal dalam penahanan, satu di antaranya berasal dari Gaza, yang belum teridentifikasi. Diperkirakan ada lebih dari 7.800 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, di mana dari jumlah tersebut lebih dari 2.870 adalah tahanan administratif yakni ditahan tanpa dakwaan atau persidangan.

Ada 260 tahanan yang diklasifikasikan sebagai ‘pejuang yang melanggar hukum’ dari Gaza. Jumlah itu kemungkinan akan naik karena Israel tidak mempublikasi detail orang – orang yang ditahan tersebut.

Sumber: middleeastmonitor.com

