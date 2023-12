Elon Musk Komentari Video Lawas Jeff Bezos soal Perilaku Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - Video lawas pendiri Amazon Jeff Bezos selama 32 detik mencuat di media sosial X (Twitter). Isi video adalah nasehat dari Bezos soal perilaku konsumen. Bezos adalah terkaya di dunia nomor tiga.

“Perilaku konsumen itu sulit ditebak. Bagaimana sekelompok massa akan berperilaku di masa depan, itu sulit ditebak,” kata Bezos dalam videonya 20 tahun silam.

Dalam rekaman video itu, Bezos mengatakan cara termuddah menentukan perilaku konsumen di masa depan adalah dengan mencoba sesuatu yang baru dan lihat apa yang akan terjadi. Sayangnya, dia menilai banyak perusahaan yang keliru menilai hal ini. Perusahaan banyak membuang energy untuk berargumen soal bagaimana konsumen akan berperilaku. Rekaman video lawas itu pun dikomentari Elon Musk, yakni CEO Tesla dan SpaceX.

“Jeff jauh lebih ahli akhir-akhir ini,” tulis Musk di X.

“The easiest way to determine how consumers may behave in the future is to just try something new and see what happens.”

Jeff Bezos, 2002 pic.twitter.com/GzXo04uVez