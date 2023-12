Berada di Dua Benua atau Lebih, Berikut Daftar Negara Transkontinental

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Negara transkontinental atau lintas benua adalah negara yang berada di wilayah dua benua atau lebih. Lantas, negara mana saja yang masuk dalam daftar negara transkontinental tersebut?

1. Rusia

Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan wilayahnya tersebar di Eropa dan Asia. Dilansir dari Unacademy, sebanyak 77 wilayah Rusia terletak di Benua Asia, dan sisanya terletak di Benua Eropa. Pertengahan Benua Eropa dan Asia terdapat garis demarkasi, yaitu Sungai Ural, Pegunungan Ural, lereng utara Pegunungan Kaukasus, dan Selat Turki.

2. Kazakhstan

Kazakhstan adalah negara tetangga Rusia. Negara ini merupakan negara transbenua yang tersebar. Namun, penyebaran Kazakhstan tidak dianggap sebagai negara karena sebagian besar wilayah Kazakhstan terletak di bagian Asia dan melintasi batas benua Eropa dan Asia. Sungai Ural yang mengalir di barat laut Kazakhstan dianggap sebagai batas benua.

3. Turki

Turki terletak di antara Laut Hitam di utara dan Laut Mediterania di selatan terdiri dari dua bagian benua. Bagian yang lebih besar disebut Anatolia atau Asia Kecil. Sementara itu, bagian Turki yang lebih kecil dikenal sebagai Thrace. Wilayah ini terdiri dari Turki di bagian timur dan Yunani di bagian barat.

Bagian Turki ini juga berbatasan di utara dengan Bulgaria, di timur laut dan timur dengan Laut Hitam dan Selat Bosporus, dan di selatan dengan Laut Marmara dan Selat Dardanella. Dengan begitu, Turki memiliki wilayah yang berada di benua Eropa dan Asia.

4. Mesir

Mesir adalah negara yang tanahnya sebagian besar terletak di Afrika utara. Mesir adalah negara lintas benua antara Afrika dan Asia. Mesir membentang dari sudut barat laut Afrika ke sudut barat daya Asia. Sebagian kecil wilayah Mesir yang dikenal sebagai tanah semenanjung Sinai ini dianggap sebagai bagian dari Asia. Sementara bagian Mesir lain dianggap berada di Benua Afrika.

5. Amerika Serikat (AS)

Dikutip dari World Atlas, wilayah daratan AS adalah Benua Amerika Serikat dan Alaska. Kedua wilayah ini berada di Amerika utara. Namun, AS memiliki beberapa benda luar negeri yang bukan bagian dari Amerika utara. Misalnya, negara Bagian AS Hawaii adalah bagian dari Oseania yang dianggap sebagai benua di beberapa bagian dunia. Banyak wilayah AS juga merupakan bagian dari Oseania, termasuk Guam, Kepulauan Mariana Utara, Samoa Amerika, dan beberapa pulau kecil lainnya.

6. Perancis

Perancis memiliki banyak wilayah luar negeri yang tidak berlokasi di Benua Eropa. Sebagian besar adalah wilayah pulau kecil, seperti Polinesia Perancis dan Kaledonia Baru di Oseania, Reuni di Afrika, dan Martinik di Karibia. Guyana Perancis juga merupakan wilayah luar negeri Perancis dan terletak di daratan utara Amerika Selatan.

