Biden Bertemu Xi Jinping, Ini Kesepakatan Penting yang Dicapai

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping sepakat melanjutkan komunikasi antar-militer dan bekerja sama dalam kebijakan anti-narkoba, dua hasil penting dari perundingan tatap muka pertama mereka dalam setahun.

Biden dan Xi bertemu selama sekitar empat jam di pinggiran San Francisco pada Rabu, 15 November 2023, membahas titik-titik tekanan yang berkontribusi terhadap ketegangan hubungan AS-Cina.

Beijing mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kontak militer yang diputuskan Cina setelah Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

Biden meminta agar kedua negara melembagakan dialog antarmiliter, dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin akan bertemu dengan rekannya dari Cina, kata seorang pejabat senior AS. Militer AS dan Tiongkok telah mengalami sejumlah konflik selama setahun terakhir.

Biden dan Xi sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi sumber fentanil opioid, penyebab utama overdosis narkoba di Amerika Serikat, kata AS.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Cina akan langsung menyerang perusahaan kimia tertentu yang membuat prekursor fentanil, kata pejabat senior AS kepada wartawan.

Xi berusaha meyakinkan Biden tentang niat Cina terhadap Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya, dengan mengatakan bahwa Beijing tidak memiliki rencana untuk melakukan aksi militer terhadap Taiwan di tahun-tahun mendatang, namun ia menetapkan kondisi di mana penggunaan kekuatan dapat dipakai, kata pejabat AS. Biden meminta Cina untuk menghormati proses pemilu Taiwan, kata pejabat itu.

Biden menyambut pemimpin Cina tersebut di perkebunan Filoli, sebuah rumah pedesaan dan taman sekita 48 km selatan San Francisco, tempat mereka nanti akan menghadiri pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Biden mengatakan AS dan Cina harus memastikan bahwa persaingan di antara mereka “tidak berubah menjadi konflik” dan mengelola hubungan mereka “secara bertanggung jawab.” Ia mengatakan isu-isu seperti perubahan iklim, pemberantasan narkotika dan AI menuntut perhatian bersama.

Setelah sesi perundingan pagi hari dan sebelum makan siang bersama Xi, Biden mengatakan di platform media sosial X, sangat penting bagi mereka untuk memahami satu sama lain “dari pemimpin ke pemimpin.”

“Ada tantangan global penting yang menuntut kepemimpinan bersama kita. Dan hari ini, kita mencapai kemajuan nyata,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Setelah makan siang, kedua pemimpin berjalan-jalan bersama di taman mansion yang terawat setelah perundingan sekitar empat jam. Biden melambai kepada wartawan dan mengacungkan dua jempol ketika ditanya bagaimana jalannya perundingan.

Sebuah pernyataan dari Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin tersebut "mengadakan diskusi yang jujur dan konstruktif mengenai berbagai isu bilateral dan global dan bertukar pandangan mengenai bidang-bidang yang berbeda."

Xi memberi tahu Biden saat mereka memulai pembicaraan, banyak hal telah terjadi sejak pertemuan terakhir mereka setahun lalu di Bali. “Dunia telah keluar dari pandemi Covid, namun masih terkena dampak yang luar biasa. Perekonomian global mulai pulih, namun momentumnya masih lamban.”

Dia menyebut hubungan AS-Cina sebagai “hubungan bilateral paling penting di dunia,” dan mengatakan dia dan Biden “memikul tanggung jawab yang berat bagi kedua bangsa, bagi dunia, dan bagi sejarah.”

“Bagi dua negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, saling berpaling dari satu sama lain bukanlah suatu pilihan,” ujarnya. “Tidak realistis bagi satu pihak untuk merombak pihak lain, dan konflik serta konfrontasi memiliki konsekuensi yang tidak tertahankan bagi kedua belah pihak.”

Para pemimpin akan berusaha mengurangi perselisihan, namun kemajuan besar dalam mengatasi perbedaan besar yang memisahkan mereka mungkin harus menunggu beberapa hari lagi.

Para pemimpin kelompok APEC yang beranggotakan 21 negara – dan ratusan CEO di San Francisco akan bertemu dengan mereka – bertemu di tengah melemahnya ekonomi Cina, perselisihan teritorial antara Beijing dengan negara tetangganya, dan konflik Timur Tengah yang memisahkan Amerika Serikat dari sekutunya.

REUTERS

