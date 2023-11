Rumah Joe Biden Jadi Sasaran Unjuk Rasa Pro-Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang pro-Palestina melakukan aksi protes di luar rumah Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Delaware pada Sabtu, 11 November 2023. Protes dilakukan setelah Amerika Serikat mengumumkan dukungan pada operasi militer Israel melawan Hamas di Gaza, yang telah menewaskan ribuan korban sipil.

Bendera Palestina terlihat berkibar-kibar saat massa yang menyemut menuntut agar segera dilakukan gencatan senjata. ‘Presiden Biden, Anda tidak bisa bersembunyi ! Kami mendakwa Anda melakukan genosida!,’ demikian diteriakkan demonstran.

NOW — Hundreds of Pro-Palestine Protesters Are Outside Biden's Delaware Home Chanting “No Ceasefire, No Vote” and “In November, We Remember” pic.twitter.com/lyscEsXCE2