Dukung Palestina, Anggota Kongres Rashida Tlaib Justru Dikecam DPR AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) memutuskan untuk mengecam anggota Kongres dari Partai Demokrat Rashida Tlaib, satu-satunya warga Amerika keturunan Palestina di Kongres.

Hal ini dilakukan setelah ia berpidato dengan frase “dari Sungai ke Laut, Palestina akan merdeka (from the river to the the sea, Palestine will be free)” yang dianggap menyerukan penghapusan Israel.

Baca Juga: Hamas Desak PBB Tekan Israel Segera Pulihkan Pasokan Air ke Gaza

Resolusi kecaman yang diperkenalkan oleh Perwakilan Georgia Rich McCormick mengecam anggota Partai Demokrat dari Michigan ini karena "mempromosikan narasi palsu" seputar serangan teroris 7 Oktober oleh Hamas terhadap Israel dan "menyerukan penghancuran negara Israel."

DPR meloloskan mosi tersebut pada Selasa malam dengan perolehan suara 234 berbanding 188. Sebanyak 22 anggota Partai Demokrat bergabung dengan semuanya kecuali 4 anggota Partai Republik yang memberikan suara mendukung kecaman tersebut. Empat anggota memilih mosi hadir.

Tlaib adalah salah satu anggota Kongres yang paling vokal menuntut gencatan senjata dalam serangan brutal Israel di Gaza, di tengah krisis kemanusiaan di Gaza dan meningkatnya korban jiwa warga sipil Palestina.

Saat melakukan hal tersebut, Tlaib memposting video pada Jumat yang mencakup rekaman pengunjuk rasa di Michigan yang meneriakkan sebagian dari seruan – “dari sungai ke laut, Palestina akan bebas” – yang dianggap oleh Liga Anti-Pencemaran Nama Baik dan kelompok Yahudi sebagai seruan kehancuran Israel dan dianggap antisemit.

Tlaib membela penggunaan slogan tersebut sebagai “seruan aspirasional untuk kebebasan, hak asasi manusia dan hidup berdampingan secara damai, bukan kematian, kehancuran, atau kebencian.”

Pembelaannya terhadap slogan tersebut memicu reaksi bipartisan dan memperbarui upaya yang dipimpin Partai Republik untuk mempercepat resolusi untuk menegurnya secara resmi. Hal ini juga mengikis oposisi awal dari beberapa anggota Partai Republik terhadap kecamannya.

Hampir dua lusin anggota Partai Republik pekan lalu memberikan suara menentang usulan resolusi terpisah yang disponsori oleh Perwakilan Georgia Marjorie Taylor Greene. Ketika tiba waktunya untuk memilih apakah akan menghentikan langkah McCormick untuk mencapai pemungutan suara akhir, hanya enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan semuanya kecuali satu anggota Partai Demokrat.

Dalam pidato emosional di DPR setelah pemungutan suara, Tlaib mengatakan komentarnya mengenai Israel ditujukan kepada pemerintah Israel dan memohon kepada rekan-rekannya yang tidak mendukung gencatan senjata untuk mempertimbangkan penderitaan rakyat Palestina.

“Saya tidak percaya saya harus mengatakan ini, tapi rakyat Palestina tidak bisa dibuang,” katanya, berhenti sejenak untuk menenangkan diri. “Kami adalah manusia, sama seperti orang lain.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Partai Demokrat Jamie Raskin dari Maryland pada Selasa mengatakan bahwa pemungutan suara yang mengecam akan menunjukkan siapa yang "percaya pada kebebasan berbicara, bahkan pidato yang mereka benci."

Dia berargumen bahwa mereka yang memilih untuk mengecam Tlaib "ingin menerapkan batasan politik baru berupa budaya membatalkan" di negara tersebut.

McCormick menjawab bahwa ini bukan untuk membungkam pidato Tlaib, melainkan untuk menunjukkan bahwa DPR tidak sependapat dengan Tlaib.

“Rashida Tlaib berhak melontarkan fitnah antisemit dan bahkan menyerukan penghancuran negara Yahudi,” katanya. “Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai hak untuk memperjelas bahwa ujaran kebenciannya tidak mencerminkan pendapat dewan, dan itulah inti dari resolusi ini.”

Tlaib adalah anggota DPR kedua yang dikecam tahun ini. Partai Republik memilih untuk mengecam Perwakilan Demokrat Adam Schiff dari California pada Juni atas perannya dalam penyelidikan kongres terhadap mantan Presiden Donald Trump.

Sebelumnya, DPR hanya mengecam 24 anggota dalam sejarahnya.

Mosi kecaman menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena anggota parlemen menggunakannya untuk mendapatkan poin politik ketika mereka tidak setuju dengan anggota partai lawan, namun biasanya tidak menghasilkan suara terbanyak.

“Hal ini tidak produktif saat ini,” kata anggota DPR Pete Aguilar dari California, yang mengetuai Kaukus Partai Demokrat di DPR, pada Selasa mengenai upaya kecaman tersebut. “Kita tinggal 10 hari lagi dari penutupan pemerintahan.”

Pilihan Editor: Anggota Kongres Amerika Berdarah Palestina Tuduh Biden Dukung Genosida oleh Israel



CBS NEWS