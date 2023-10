Gibran Cawapres, Media Internasional: Jokowi Berupaya Ciptakan Dinasti Politik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terpilihnya anak pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, juga mendapat sorotan media internasional, Senin, 23 Oktober 2023.

Media terkenal Inggris, The Guardian, menurunkan judul Joko Widodo’s son chosen as running mate for Indonesia presidential candidate Prabowo, dan menulis "Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun sebagai calon wakil presiden telah memicu kritik bahwa Widodo berupaya menciptakan dinasti politik."

Terpilihnya Gibran setelah keputusan pengadilan kontroversial pekan lalu yang memutuskan bahwa kandidat yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika mereka sebelumnya pernah memegang jabatan regional. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh saudara ipar Widodo, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman, demikian ditulis media ini.

Jokowi membantah adanya upaya untuk mendominasi politik negara tersebut, dan menegaskan bahwa pilihan pemimpin dan wakil presiden berikutnya adalah milik rakyat.

Kantor berita Reuters menurunkan berita bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming bisa menjadi dorongan bagi kampanye Prabowo karena popularitas Jokowi yang sangat besar, bahkan di tengah kemarahan minggu ini atas keputusan MK untuk mengubah persyaratan kelayakan yang akan menghalangi Gibran untuk mencalonkan diri.

The Straits Times menyoroti bahwa Gibran memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden setelah keputusan kontroversial MK Senin pekan lalu. Presiden Jokowi mendapat banyak kritik karena dianggap membangun dinasti politik sebelum ia mengundurkan diri pada tahun 2024, setelah menjabat maksimal dua periode.

"Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan yang membuka jalan bagi Pak Gibran untuk mengajukan banding dipimpin oleh saudara ipar Pak Widodo, Ketua Hakim Anwar Usman," demikin dtulis media berpengaruh Singapura ini.

New Straits Times menurunkan berita dengan judul "Prabowo memilih putra presiden Indonesia sebagai cawapres". Media Kuala Lumpur ini menulis "Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, sebagai calon wakil presiden pada pemilu bulan Februari telah memicu kritik bahwa Widodo sedang mencoba menciptakan dinasti politik di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia."

