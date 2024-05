Jumlah Kematian Akibat Senjata Api di Amerika Serikat Capai Rekor Tertinggi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), kematian akibat luka tembak di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada 2021 seperti dilansir dari Pew Research Center. Angka tersebut mencakup rekor jumlah pembunuhan dengan senjata api dan bunuh diri dengan senjata api.

Meskipun kematian akibat senjata api meningkat, tingkat kematian senjata api - statistik yang memperhitungkan pertumbuhan penduduk negara - tetap di bawah tingkat dekade sebelumnya.

Baca Juga: Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Berikut adalah analisis lebih dekat tentang kematian akibat senjata api di Amerika Serikat, berdasarkan analisis data dari CDC, FBI, dan sumber lain oleh Pew Research Center.

Berapa banyak orang yang meninggal akibat luka tembak di AS setiap tahun?

Pada tahun 2021, tahun terakhir dengan data lengkap yang tersedia, 48.830 orang meninggal akibat luka tembak di AS, menurut CDC. Angka tersebut termasuk pembunuhan dengan senjata api dan bunuh diri dengan senjata api, bersama dengan tiga jenis kematian terkait senjata api yang kurang umum yang dilacak oleh CDC: kematian tidak disengaja, kematian yang melibatkan penegak hukum, dan kematian yang situasinya tidak dapat ditentukan.

Baca Juga: Tragedi Penembakan di Pesta Remaja Buffalo AS Tewaskan Seorang Remaja Putri dan Lukai 5 Lainnya

Total tersebut tidak termasuk kematian di mana luka tembak menjadi faktor pendukung, tetapi bukan penyebab utama. (Statistik kematian CDC didasarkan pada informasi yang terdapat dalam sertifikat kematian resmi, yang mengidentifikasi satu penyebab kematian.)

Berapa Bagian dari Kematian Senjata Api AS Adalah Pembunuhan dan Bunuh Diri?

Meskipun kurang mendapat perhatian publik dibandingkan pembunuhan dengan senjata api, bunuh diri telah lama menjadi penyebab sebagian besar kematian akibat senjata api di AS. Pada tahun 2021, 54 persen dari semua kematian terkait senjata api di AS adalah bunuh diri (26.328), sementara 43 persen adalah pembunuhan (20.958), menurut CDC. Sisanya kematian senjata api pada tahun itu tidak disengaja (549), melibatkan penegak hukum (537) atau memiliki keadaan yang tidak ditentukan (458).

Berapa Bagian dari Semua Pembunuhan dan Bunuh Diri di AS Melibatkan Senjata Api?

Sekitar delapan dari sepuluh pembunuhan di AS pada tahun 2021 - 20.958 dari 26.031, atau 81 persen - melibatkan senjata api. Ini menandai persentase tertinggi sejak setidaknya 1968, tahun paling awal di mana CDC memiliki catatan online. Lebih dari separuh dari semua bunuh diri pada 2021 - 26.328 dari 48.183, atau 55 persen - juga melibatkan senjata api, persentase tertinggi sejak 2001.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana Jumlah Kematian Senjata Api AS Berubah Seiring Waktu?

Rekor 48.830 total kematian akibat senjata api pada tahun 2021 mencerminkan peningkatan 23 persen sejak 2019, sebelum dimulainya pandemi virus corona.

Pembunuhan dengan senjata api, khususnya, meningkat tajam selama pandemi, meningkat 45 persen antara 2019 dan 2021, sementara jumlah bunuh diri dengan senjata api meningkat 10 persen selama rentang waktu itu.

Peningkatan keseluruhan kematian akibat senjata api di AS sejak awal pandemi termasuk peningkatan yang sangat tajam dalam kematian tersebut di kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Kematian akibat senjata api di kalangan anak-anak dan remaja meningkat 50% hanya dalam dua tahun, dari 1.732 pada 2019 menjadi 2.590 pada 2021.

Bagaimana Tingkat Kematian Senjata Api AS Berubah Seiring Waktu?

Meskipun 2021 mencatat jumlah total kematian akibat senjata api tertinggi di AS, statistik ini tidak memperhitungkan pertumbuhan penduduk negara tersebut. Berdasarkan per kapita, ada 14,6 kematian akibat senjata api per 100.000 orang pada tahun 2021 - tingkat tertinggi sejak awal 1990-an, tetapi masih jauh di bawah puncak 16,3 kematian akibat senjata api per 100.000 orang pada 1974.

Dikutip dari laman pewresearch.org, tingkat pembunuhan dengan senjata api di AS tetap di bawah level puncaknya meskipun meningkat tajam selama pandemi. Ada 6,7 pembunuhan dengan senjata api per 100.000 orang pada 2021, di bawah 7,2 yang tercatat pada 1974.

Sebaliknya, tingkat bunuh diri dengan senjata api di beberpa negara bagian terus meningkat. Salah satunya di Wyoming, terdpat kasus 7,5 orang bunuh diri dengan senjata api per 100.000 orang pada 2021.

Pilihan Editor: Negara Bagian AS Bolehkan Guru Pegang Senjata Api, Bagaimana Aturan Soal Senpi di Indonesia?