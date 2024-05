Senjata AS Digunakan dalam Serangan Israel ke Lebanon, Diduga Langgar Hukum Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serangan udara Israel di Lebanon yang menewaskan tujuh pekerja bantuan pada Maret mungkin dilakukan dengan sistem senjata yang dipasok Amerika Serikat, menurut penyelidikan The Guardian seperti dilansir Arab News pada Senin.

Insiden tersebut merenggut nyawa tujuh paramedis berusia 18-25 tahun, semuanya sukarelawan, di pusat ambulans di Al-Habariyeh di Lebanon selatan pada 27 Maret.

Itu terjadi lima hari sebelum serangan Israel di Gaza menewaskan tujuh pekerja bantuan yang bekerja untuk World Central Kitchen.

Puing-puing yang ditemukan di tempat kejadian di Al-Habariyeh diidentifikasi oleh The Guardian, seorang ahli independen dan Human Rights Watch sebagai milik bom MPR Israel seberat 500 pon dan Joint Direction Attack Munition buatan Boeing, sebuah sistem yang dipasang pada bahan peledak untuk mengubah “bom bodoh” menjadi senjata yang dipandu GPS.

Peneliti HRW Lebanon Ramzi Kaiss mengatakan kepada The Guardian: “Jaminan Israel bahwa mereka menggunakan senjata AS secara sah tidak dapat dipercaya. Karena tindakan Israel di Gaza dan Lebanon terus melanggar hukum internasional, pemerintahan Biden harus segera menghentikan penjualan senjata ke Israel.”

Pemerintah AS secara hukum tidak dapat membantu atau mempersenjatai militer asing jika terdapat “informasi yang dapat dipercaya” mengenai pelanggaran hak asasi manusia, berdasarkan ketentuan undang-undang Leahy tahun 1997.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan kepada The Guardian: “AS terus berupaya memastikan sistem pertahanan yang diberikan AS digunakan sesuai dengan hukum domestik dan internasional yang berlaku. Jika temuan menunjukkan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan.”

Namun Josh Paul, seorang rekan non-residen di Democracy for the Arab World Now dan mantan pegawai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan: “Departemen Luar Negeri telah menyetujui beberapa transfer (senjata) ini dalam waktu 48 jam. Tidak ada kekhawatiran kebijakan mengenai amunisi apa pun ke Israel selain fosfor putih dan bom tandan.”

Dia menambahkan bahwa JDAM telah menjadi “item utama” yang secara rutin diminta oleh Israel sejak dimulainya genosida warga Palestina di Gaza.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menyampaikan laporan pada Rabu 8 Mei 2024 kepada Kongres AS tentang penggunaan senjata Amerika oleh Israel dan apakah mereka mungkin terlibat dalam pelanggaran undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Senator Maryland Chris Van Hollen mengatakan kepada The Guardian bahwa temuan dari Al-Habariyeh “sangat memprihatinkan dan harus diselidiki sepenuhnya oleh pemerintahan Biden, dan temuan mereka tentunya harus dimasukkan dalam laporan NSM-20 yang akan diserahkan kepada Kongres pada 8 Mei.”

Serangan udara terhadap pusat ambulans di Al-Habariyeh terjadi tanpa peringatan sebelum jam 1 pagi pada 27 Maret. Tidak ada pertempuran yang dilaporkan di daerah tersebut.

Para korban berada di pusat shift malam, dan disebutkan sebagai saudara kembar Hussein dan Ahmad Al-Shaar, berusia 18 tahun; Abdulrahman Al-Shaar, 19; Mohammad Hamoud, 21; Mohammad Al-Farouk Aatwi, 23; Abdullah Aatwi, 24; dan Baraa Abu Kaiss, 24.

Militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut, yang meratakan gedung dua lantai tersebut, menewaskan “seorang teroris terkemuka yang tergabung dalam Jamaa Islamiya,” sebuah kelompok politik bersenjata Lebanon yang memiliki hubungan dengan Hizbullah. Pihaknya tidak mengidentifikasi orang tersebut berdasarkan namanya.

Seorang juru bicara Jamaa Islamiya mengakui bahwa beberapa relawan ambulans adalah anggota kelompok tersebut, namun membantah bahwa mereka adalah bagian dari sayap bersenjatanya.

Samer Hardan, kepala pusat Pertahanan Sipil setempat yang merupakan salah satu responden pertama, mengatakan kepada The Guardian: “Kami memeriksa setiap sentimeter untuk mencari bagian tubuh dan harta benda mereka. Kami tidak melihat apa pun yang berhubungan dengan militer. Kami mengenal (para korban) secara pribadi, sehingga kami dapat mengidentifikasi jenazah mereka.”

Sejak 7 Oktober, 16 pekerja medis tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon, dan 380 orang lainnya tewas termasuk 72 warga sipil. Sebelas tentara Israel dan delapan warga sipil juga tewas.

Kassem Al-Shaar, ayah dari Ahmad dan Hussein, mengatakan dia telah memperingatkan putra-putranya untuk tidak menjadi sukarelawan.

“Saya mengatakan kepada mereka bahwa melakukan pekerjaan seperti ini berbahaya, namun mereka mengatakan bahwa mereka menerima risikonya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Israel – mereka adalah anak-anak muda yang bersemangat membantu orang lain,” katanya.

“Anak-anak saya ingin melakukan pekerjaan kemanusiaan, dan lihat apa yang terjadi pada mereka. Israel tidak akan berani melakukan apa yang mereka lakukan jika bukan karena AS yang mendukung mereka.”

