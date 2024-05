Tragedi Penembakan di Pesta Remaja Buffalo AS Tewaskan Seorang Remaja Putri dan Lukai 5 Lainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun tewas dan lima remaja lainnya terluka dalam penembakan yang terjadi Sabtu malam di luar pesta rumah di Buffalo, New York, beberapa blok dari supermarket tempat penembakan massal pada 2022 terjadi.

Dikutip dari berbagai sumber, salah satunya dari laman ABC News, insiden tersebut terjadi setelah pukul 11 malam di lingkungan East Side, Buffalo, Amerika Serikat ketika ratusan remaja sedang berkumpul untuk sebuah pesta, kata polisi.

Baca Juga: Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

"Ini adalah hari yang tragis di kota Buffalo. Semalam enam anak muda tertembak antara usia 14 hingga 16 tahun," kata Wali Kota Buffalo Byron Brown dalam acara radio mingguannya pada Ahad, 5 Mei 2024.

"Seorang gadis berusia 14 tahun meninggal dunia, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dalam kondisi stabil tapi kritis. Untungnya, empat anak lainnya yang terluka akan baik-baik saja," ujar Brown

Dalam sumber yang diterima, belum ada penangkapan yang diumumkan pada Minggu sore. Departemen Kepolisian Buffalo meminta siapa pun yang memiliki informasi tentang penembakan itu untuk menghubungi penyelidik.

Baca Juga: Jumlah Kematian Akibat Senjata Api di Amerika Serikat Capai Rekor Tertinggi

"Jika Anda yang melakukan penembakan dan ingin membuktikan bahwa Anda memiliki hati nurani, kami mendorong Anda untuk datang. Anda berutang kepada gadis kecil yang terbunuh dan anggota keluarga," kata Kepala Detektif Buffalo, William Craig Macy, saat memberikan laporan terbaru tentang penembakan di acara radio Brown.

Polisi sedang menyelidiki apakah ada beberapa penembak yang terlibat, kata Macy, seraya menambahkan bahwa detektif mengetahui setidaknya ada tiga senjata yang dibawa ke pesta rumah itu.

Macy mengatakan penembakan itu didahului serangkaian panggilan dari warga sekitar, termasuk keluhan kebisingan dan laporan sekelompok besar remaja yang berkelahi di daerah itu. Dia mengatakan polisi menanggapi panggilan sebelumnya untuk membubarkan pesta itu.

Petugas berada di tempat kejadian selama sekitar setengah jam dan mengeluarkan remaja yang menerobos dari fasilitas hunian lansia terdekat. Namun setelah petugas meninggalkan daerah itu, polisi menerima laporan tembakan pada pukul 23:10 dari seseorang yang tertembak.

Para korban tertembak saat berada di luar pesta rumah pribadi di Alexander Place dekat Jefferson Avenue, kata Macy dalam konferensi pers pada Minggu sore.

Gadis berusia 14 tahun itu ditemukan terluka parah di tempat kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Anak Oishei di Buffalo, di mana dia dinyatakan meningal. Nama gadis yang terbunuh itu belum diumumkan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Empat remaja dibawa dengan ambulans ke Pusat Medis Erie County, kata polisi. Salah satu korban, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, berada dalam kondisi kritis pada hari Minggu dan tiga remaja terluka lainnya dalam kondisi stabil, menurut polisi.

Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tertembak tetapi menolak perawatan medis di tempat kejadian.

Motif penembakan masih dalam penyelidikan. Namun Macy mengatakan penyelidik menduga penembakan itu dipicu oleh perkelahian yang pecah di pesta rumah Sabtu malam sebelumnya. Macy mengatakan beberapa selongsong peluru ditemukan di Alexander Place di sekitar pesta rumah.

Macy juga mengatakan penyelidik ingin berbicara dengan siapa pun yang menghadiri pertemuan itu dan mungkin telah menyaksikan penembakan itu. Penyelidik menduga "beberapa ratus anak" berada di acara tersebut ketika perkelahian pecah, tetapi "kami belum mendengar kabar dari mereka," kata Macy.

Penembakan itu terjadi lima blok dari supermarket Tops tempat penembakan massal bermotif rasial pada 14 Mei 2022 menewaskan 10 orang kulit hitam dan melukai tiga orang lainnya.

Statistik Menakutkan: AS Juara Dunia Penembakan Massal

Menurut statistik dari Gun Violence Archive, sebuah organisasi nirlaba yang melacak penembakan massal di AS, sejak awal tahun 2024, sudah terjadi lebih dari 230 penembakan massal di negara tersebut.

Dibandingkan dengan negara lain, AS memiliki tingkat penembakan massal yang jauh lebih tinggi. Sebuah studi tahun 2021 oleh Mother Jones menemukan bahwa AS memiliki 25 kali lebih banyak penembakan massal per kapita dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Pilihan Editor: Jumlah Kematian Akibat Senjata Api di Amerika Serikat Capai Rekor Tertinggi