5 Calon Raja dan Ratu di Eropa Saat Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Negara yang berbentuk monarki merupakan negara yang mengadopsi sistem kerajaan sebagai sistem politik dan pemerintahannya. Seperti dilansir dari laman Worldpopulationreview.com, setidaknya masih ada 43 negara di dunia saat ini. Pimpinan negara-negara itu baik raja atau ratu silih berganti dan diwariskan atas dasar hubungan darah. Diantara sekian banyak negara monarki, terdapat 5 calon raja dan ratu yang terkemuka di Eropa saat ini.

Sebagai seorang putra atau putri mahkota, tentu memiliki kehidupan yang berbeda dengan masyarakat secara umum, bahkan kehidupan mereka selayaknya selebritis yang tidak jauh dari sorotan kamera. Seperti dilansir dari berbagai sumber, berikut profil deretan penerus takhta dari berbagai negara monarki di seluruh dunia.

1.Pangeran William (Inggris)

Seperti dilansir dari laman Royal.uk, Pangeran William merupakan anak tertua dari pasangan Raja Charles dan Ratu Diana. Pangeran William yang lahir pada 21 Juni 1982 di Rumah Sakit St Mary, Paddington, London memiliki gelar Prince of Wales dan merupakan pewaris berikutnya dari tahta kerajaan Inggris, menggantikan Raja Charles.

2.Putri Leonor (Spanyol)

Seperti dilansir dari laman Hellomagazine.com, Putri Leonor merupakan anak tertua dari pasangan bangsawan penguasa Spanyol, yakni Raja Felipe VI dan Ratu Letizia. Putri Leonor yang memiliki adik perempuan bernama Putri Sofia pertama kali terlihat di publik pada 24 Maret 2021 saat mengunjungi Cervantes Institute di Madrid sebagai serangkaian 30 tahun perayaan institusi tersebut. Selain itu, Putri Leonor yang lahir pada 31 Oktober 2005 di Rumah Sakit Internasional Ruber, Madrid tersebut memiliki beberapa gelar kebangsawanan, antara lain Princess of Girona, Princess of Viana, Duchess of Montblanc, Countess of Cervera, dan Lady of Balaguer.

3.Pangeran Haakon Magnus (Norwegia)

Merupakan anak tertua dari pasangan Raja Harald V dan Ratu Sonja yang lahir pada 20 Juli 1973 dan sekaligus menjadi pewaris berikutnya dari tahta Monarki Norwegia. Seperti dilansir dari laman Royalcourt.no, Pangeran Haakon memiliki telah menikah dengan Miss Metter Marit Tjessem Hoiby pada 25 Agustus 2001 dan memiliki 3 anak, yakni Putri Ingrid Alexandra, Pangeran Sverre Magnus, dan Marius Borg Hoiby.

4.Putri Elisabeth (Belgia)

Seperti dilansir dari laman Monarchie.be, Putri Elisabeth yang lahir pada 25 Oktober 2001 di Anderlecht tersebut merupakan anak tertua dari Raja Philippe dan Ratu Mathilda. Sebagai penerus langsung tahta monarki Belgia, Putri Elisabeth dianugerahi gelar Duchess of Brabant, gelar yang hanya diperoleh oleh calon penerus tahta Monarki Belgia.

5.Putri Amalia (Belanda)

Putri keluarga bangsawan Belanda yang memiliki nama Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria tersebut merupakan anak tertua dari Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima yang menguasai Belanda. Seperti dilansir dari laman Royal-house.nl, Amalia lahir pada 7 Desember 2003 di kota Hague tersebut memiliki gelar Princess of Orange sejak penobatan ayahnya sebagai Raja Belanda pada 30 April 2013 silam.

Pilihan Editor: Dianggap Bangun Dinasti Politik Jokowi, PSI Tidak Peduli