Justin Bieber Tulis di Instagram 'Pray for Israel'

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Justin Bieber pada Rabu, 11 Oktober 2023, meminta 293 juta pengikutnya di Instagram untuk mengirimkan doa bagi masyarakat Israel dengan menulis media sosialnya itu ‘pray for Israel’ yang dilampiri dengan sebuah gambar kerusakan di Jalur Gaza di Palestina.

Bieber adalah penyanyi pop kelahiran Kanada. Dia mengunggah ‘pray for Israel’ di story Instagramnya, namun unggahan itu sudah hilang pada Rabu sore setelah sejumlah pengguna media sosial menyebut gambar yang diunggah Bieber tersebut tidak nyambung. Yang terjadi kemudian, Bieber mengganti Instagram Story dengan tetap menulis ‘pray for Israel’ namun tanpa latarbelakang dan mencantumkan emoji patah hati.

Popstar Justin Bieber posts the words "Praying for Israel" over a picture of Gaza. pic.twitter.com/z2ttzxaU49