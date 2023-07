Profil Hun Manet, Calon Pengganti Hun Sen Sebagai PM Kamboja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan pada Rabu, 26 Juli 2023, bahwa ia akan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Hun Manet. Ia mengakhiri pemerintahan hampir empat dasawarsa di negara Asia Tenggara yang semakin dikritik menjalankan pemerintahan otokratis. Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa di Hun Sen menyapu bersih pemilihan umum setelah mencalonkan diri hampir tanpa perlawanan.

Berikut detail tentang putranya, calon pemimpin Kamboja berusia 45 tahun pengganti Hun Sen.

Anak Tertua dari Lima Bersaudara

Hun Manet adalah anak tertua Hun Sen dari lima bersaudara. Ia lahir pada 20 Oktober 1977. Hun Sen secara puitis menggambarkan kelahiran Hun Manet dengan mengatakan bahwa ia lahir dari roh yang muncul dari pohon beringin dalam sekejap cahaya.

Hun Manet dibesarkan di Phnom Penh dan bergabung dengan militer Kamboja pada 1995. Ia juga melakukan sebagian besar pendidikan tingginya di Amerika Serikat dan Inggris.

Hun Manet adalah orang Kamboja pertama yang lulus dari akademi militer AS di West Point pada 1999. Ia kemudian mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari New York University pada 2002, dan gelar PhD di bidang ekonomi dari University of Bristol pada 2008.

Ia menikah dengan Pich Chanmony, putri seorang politikus terkemuka Kamboja. Pasangan itu memiliki tiga anak.

Hun Manet juga naik pangkat di Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, termasuk jabatan wakil pengawal ayahnya, komandan kontra-terorisme, komandan tentara, dan wakil panglima tertinggi.

Dia juga menjadi kepala sayap pemuda Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa dan bergabung dengan komite tetapnya.

Pada Desember 2021, Hun Sen menunjuk sulungnya sebagai pilihannya untuk menggantikannya sebagai pemimpin, dan CPP segera mendukungnya sebagai "perdana menteri masa depan".

Jarang Diwawancara Media dan Enggan Tampil ke Publik

Hun Manet jarang memberikan wawancara media, dan sedikit petunjuk tentang visinya untuk Kamboja dan 16 juta penduduknya. Dia sebagian besar menghindari pidato panjang di jalur kampanye, membatasi dirinya sebagian besar untuk tersenyum dan melambai.

Pada rapat umum kampanye besar pada Jumat, dia mengatakan pemungutan suara untuk CPP adalah pemungutan suara untuk masa depan yang cerah. Ia memperingatkan upaya "ekstremis" yang tidak ia sebutkan, untuk "menghancurkan pemilihan".

Pada 2015, Manet mengatakan kepada saluran Australian Broadcasting Corp bahwa Kamboja harus menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan "dengan cara apa pun".

Negara-negara besar akan mengawasi dengan cermat tanda-tanda Hun Manet akan mempertahankan status quo otoriter ayahnya atau mengejar liberalisasi yang lebih besar dan gaya demokrasi yang lebih Barat.

Hun Sen telah mengindikasikan bahwa dia mengharapkan ahli warisnya untuk memerintah dengan modelnya sendiri. Ditanya oleh Phnom Penh Post apakah putranya akan memerintah secara berbeda, Hun Sen tertawa.

"Dengan cara apa? Perbedaan seperti itu berarti mengganggu perdamaian dan merusak pencapaian generasi yang lebih tua,” kata Hun Sen.

