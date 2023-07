5 Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Buatan Royal Caribbean

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pesiar adalah salah satu destinasi wisata yang digemari oleh sebagian orang. Wisata ini menawarkan pelayanan dan hiburan yang tidak kalah mewah dari hotel bintang lima.

Salah satu perusahaan yang aktif membuat kapal pesiar adalah Royal Caribbean Group. Berikut daftar kapal pesiar terbesar di dunia yang dibuat oleh Royal Caribbean Group:

1. Wonder of the Seas

Sampai saat ini kapal pesiar Wonder of the Seas adalah kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal ini memiliki berat 236.857 ton, panjang 1.188 kaki, dan lebar 210 kaki. Kapal ini dapat menampung tamu sebanyak 6.988 orang.

Selain itu, Wonder of the Seas adalah satu-satunya kapal yang memiliki lingkungan suite Royal Caribbean. Lingkungan tersebut memiliki area kolam renang, restoran, dan tempat berjemur. Kapal memulai pelayaran perdananya dari Fort Lauderdale ke Karibia pada 2022

2. Symphony of the Seas

Symphony of the Seas adalah salah satu kapal pesiar yang diluncurkan oleh Royal Caribbean Group pada 2018. Kapal ini memiliki berat 223.081 ton, panjang 1.188 kaki, dan lebar 21,5 kaki. Kapal ini dibangun di St. Nazaire, Prancis. Symphony of the seas mampu mengangkut 6.680 tamu dalam sekali perjalanan.

Mengutip Royal Caribbean Press Center, kapal pesiar ini terkenal memiliki ruang suite keluarga yang terbaik dan memiliki banyak lingkungan, seperti taman pusat, spa, zona remaja, kolam renang, dan masih banyak lagi.

3. Harmony of the Seas

Harmony of the Seas adalah kapal milik Royal Caribbean Group yang memulai pelayaran perdana pada 2016. Kapal ini memiliki berat 230.000 ton, panjang 1.188 kaki, dan lebar 215,5 kaki. Kapal ini mampu membawa penumpang sebanyak 5.400 dalam sekali perjalanan.

Dikutip dari Ship Technology, kapal ini memiliki konsep dynamic dining yang menawarkan berbagai pilihan santapan untuk para tamu. Selain itu, kapal ini juga memiliki bartender robot yang dapat menyajikan koktail.

4. Oasis of the Seas

Oasis of the Seas adalah kapal yang pernah menjadi kapal pesiar terbesar di dunia pada 2019. Kapal ini memiliki berat 226.838 ton, panjang 1.180 kaki, dan lebar 198 kaki. Kapal ini adalah saudara dari Allure of the Seas. Oasis of the Seas menjadi kapal pertama yang dilengkapi dengan toko Apple yang dapat dikunjungi oleh para tamu untuk melihat teknologi terbaru.

5. Allure of the Seas

Allure of the Seas pernah menjadi kapal pesiar terbesar di dunia ketika melakukan pelayaran perdananya pada Oktober 2010. Kapal ini memiliki berat 225.282 ton, panjang 1.187 kaki, dan lebar 215 kaki. Kapal ini memiliki fasilitas yang sama dengan Oasis of the Seas, yaitu Aqua Theatre, spa dan kebugaran, zona pemuda, dan kolam renang.

